Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Opět tu byla skvělá kulisa, na kterou jsme se těšili. V prvních dvou setech se nám vůbec nedařil servis, což bylo rozhodující pro celý zápas. Chytali jsme se až ve třetím setu, který jsme urvali a vrátili se do zápasu. Bude to ještě těžká série, nic není hotové. Když Praha dokázala vyhrát u nás, tak proč my bychom nemohli vyhrát v Praze a vrátit sérii zpátky do Budějovic.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Praha zahrála velmi dobře a od začátku nás tlačila. Než jsme se s tím srovnali, tak to chvíli trvalo. Ztráta čtvrtého setu nás hodně mrzí, protože jsme chtěli lidem nabídnout pátý set. Z nějakého důvodu je na naší straně zbytečná nervozita. Všichni hráči bojují, dřou a chtějí. V posledních dvou soubojích ale prostě byla lepší Praha.“

Volejbalisté Jihostroje podlehli v domácím prostředí pražským Lvům

Jakub Janouch (kapitán VK Lvi Praha): „Fantastická výhra ve výborné atmosféře. Díky moc domácím divákům, a především těm našim – jsem moc rád, že nás takhle podpořili při venkovním zápase. Myslím si, že klíč byl v tom, že jsme ve vypjatých chvílích většinou udrželi chladnější hlavu a domácí jsme ubránili.“

Juan Manuel Barrial (trenér VK Lvi Praha): „Od začátku do konce jsme odehráli skvělý zápas. Jediné, co se nám nepovedlo, byl třetí set. Domácí se dostali do laufu a fanoušci nepřestávali svůj tým podporovat. Hrát v takové atmosféře je opravdu těžké.“