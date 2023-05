Druhé finále extraligy volejbalistů odehrály týmy v Praze. Domácí byli v koncovkách šťastnější. Podívejte se na video, Jihostroj má skvělé fanoušky.

Finále extraligy v Praze, s Jihostrojem vyrazili věrní fanoušci | Video: Deník/ Kamil Jáša

S Jihostrojem přicestovala do hlavního města zase velmi početná skupina skvělých fanoušků. Podívejte se na video, Jihostroj má nejlepší fanoušky v extralize.

Úvod zápasu se hostům povedl, za stavu 7:7 se zdálo, že hned v prvním setu se podaří Jihostroji dostat soupeře do problémů. Jenže pak Lvi přitlačili na servisu a bodový odskok se začal prohlubovat: 16:11 pro Prahu. Trenér Zach promíchal sestavu, ale spíš se snažil nápor Lvů jen zpomalit. První set vyhráli domácí o sedm bodů.

Jihočeši začali druhý set dobře. Díky dvěma esům drželi krok se soupeřem, ten byl ale lepší v dohrávaných míčích. Co se podařilo Lvům chytit, Schouten dohrál a přeměnil v bod, co chytil Jihostroj, končilo nepřesnou nahrávkou a ranou do bloku. Proti byl stav 13:9 pro domácí.

V polovině setu bylo zase srovnáno, maratonská výměna na 17:17 měla pro hosty sladkou tečku. Třilkrát nevyužil Jihostroj šanci převzít vedení, pak si ale nadhodil balon Giraudo a poslal do soupeřova pole dělovou bombu: 20:19 pro Jihostroj. Licek přidal senzační eso a už to bylo o 3 body: 23:20. Sérii setbolů Jihostroj nevyužil, totéž platí o domácích, ti set získali až stavem 34:32.

Vyrovnaná bitva pokračovala. Až v polovině setu Jihostroj ztratil vedení. A zase set rozhodovala infarktová koncovka. A zase měl Jihostroj setbol, ale domácí mečbol.

Série pokračuje v neděli v Č. Budějovicích od 18.00.

Lvi Praha – Jihostroj České Budějovice 3:0 (18, 32, 26), Jihostroj ČB: Giraudo, van Schie, Ondrovič, Sedláček, Stojlovič, Licek – libero Kryštof (Michálek, Leština, Kriško, Polák). Rozhodčí Grabovský – Kovář. Diváků 1500. Stav série: 1:1.