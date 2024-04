Bude to zápas sezony 2023/24. Jihostroj České Budějovice v Praze pražské Lvy jen rozdráždil. Ti přijedou s pocitem, že kořist se jim přiblížila. Cítí unaveného soupeře. Jihostroj ale stále ve finále drží výhodou. V Praze jednou vyhrál, pokud se mu podaří uhájit domácí prostředí, získá titul. Bude to ale těžká práce. Dohru měly dokonce i souboje v hledišti. Ve čtvrtek utkání začne v 18.00. Dá se očekávat, že českobudějovická Sportovní hala bude zaplněná do posledního místa.

Co zaznělo v hale na Podvinném mlýně po vítězství domácího týmu 3:2 na sety?

České Budějovice byly jediný set od zisku mistrovského titulu. Finále pokračuje

Jakub Janouch (kapitán VK Lvi Praha): „Asi nejtěžší zatím v sezoně. Víme, že za pár dní je konec. Nemůžeme s tím moc udělat. Nemáme moc čas trénovat, přemýšlet, co se stalo. Řekli jsme si toho hodně, ukázali jsme si toho na videu hodně. Zaplaťpánbůh, že se to povedlo. Ačkoliv jsme prohrávali 1:2 na sety, tak jsme se vrátili do zápasu a do série. Určitě jsme na tom líp než před zápasem. Měli bychom z toho těžit. Teď oni budou hrát doma, budou hrát před svým publikem. Říkají, že se jim tam hraje dobře, na druhou stranu ta hala je příjemná i pro soupeře. Je to pořád otevřené. Oni jsou o krok blíž. Uvidíme, jak se s tím poperou a jak se s tím popereme my. Jedeme tam s pokorou a budeme makat, jako jsme makali doma.“

Daniel Čech (smečař Lvi Praha): „Dost psychicky náročné to bylo, vypjaté utkání. Jsem rád, že jsme ho zvládli v tiebreaku otočit. Čtvrtý set nás nakopl, víc jsme se semkli, začali jsme hrát víc jako tým. Tím, že jsme čtvrtý set vyhráli, tak to nás posunulo psychicky nahoru a řekli jsme si, že nesmíme dopustit, aby nám Budějovice odjely na začátku setu. Nám se podařilo jít do náskoku 7:4, to rozhodlo. Doufám, že nás to hodně nabudilo, protože to bude v budějovické hale potřeba, tam to bude taky vypjaté.

Michael Kovařík (libero VK Jihostroj České Budějovice): „Nevím asi, co bych k tomu mohl říct. Prohráli jsme, Praha si to asi už zasloužila, nebyli jsme tak trpěliví, musíme se zlepšit.“

Oliver Sedláček (blokař VK Jihostroj České Budějovice): „Bylo to blízko, prohráli jsme si to sami. Začali jsme se hádat mezi sebou a neustáli jsme to emočně. Jsme profesionálové, tady musí jít ego stranou a musíme šlapat. Můžeme být naštvaní jen sami na sebe. Ve čtvrtek musíme táhnout za jeden provaz, jinak to nepůjde.“