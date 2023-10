Mistrovství České republiky v běhu na kolečkových lyžích v dálkovém běhu zavedlo závodníky k Lipnu. Start v sobotu dopoledne je ve Frýdavě u přívozu (10.00 a 10.10). Trasa závodu Energamo Lipnolopet měří 55 kilometrů. Ve startovním poli jsou přihlášení výborní lyžaři. Na jih Čech dorazil třeba Nor Andreas Nygaard. V ženách bude patřit k favoritkám česká reprezentantka Kateřina Janatová. Ředitelem trati je Luboš Krejza, který souhlasí s názorem olympijkdské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové, která při každém tréninku na kolečkách v době aktivní kariéry úzkostlivě dbala na techniku jízdy. Podle Luboš Krejzy to je zásadní věc: "Na kolečkových lyžích se nekvalita velice rychle projeví. Je to vidět na první pohled. Nevede vás žádná stopa. Nohy musíte držet ve správné poloze."