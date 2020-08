České Budějovice znají okruh soupeřů, se kterými se mohou střetnout CEVu. Volejbalové poháry jsou rozlosovány. Jihostroj České Budějovice čeká v osmifinále Poháru CEV souboj s kvalitními protivníky.

Adam Casey Schouten | Foto: Deník/ volejbalcb.cz

Jihočeši před sezonou výrazně posílili, chtěli by uspět na domácí i na zahraniční scéně. Českobudějovický tým trénuje zkušený René Dvořák, který bude mít k dispozici vyrovnanou dvojici univerzálů: Schouten - Rejlek. Na smeč přichází srbská hvězda Stoilovič. Na důležitém postu nahrávače mají České Budějovice pod smlouvou Španěla de Amo. V osmifinále poháru CEV se Jihostroj střetne s týmem, který ve skupině H Ligy mistrů skončí na druhém místě. V úvahu tedy připadají: Trentino, Dinamo Moskva nebo Maaseik. "Nejhorší los, co jsme mohli dostat," glosoval v prvních vteřinách po vypadnutí míčku s osudí se jménem Jihostroj trenér René Dvořák. Fanoušci se zase mají na co těšit.