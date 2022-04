Jakou mají formu Švejda s Janáčkem před startem ME?

Na mistrovství Evropy se připravují kluci dlouhodobě. Všemu předchází roční kvalifikace, která se uzavřela v únoru, kdy Janáček se Švejdou uzavírali první světovou stovku a na Evropu se kvalifikovali jako dvadvacátá dvojice. Jenom pro zajímavost, kvalifikace se uzavřela 22.2.2022, kluci byli 22. v pořadí. Turnajový kolotoč se po covidu-19 plně rozjíždí a tak od ledna odehráli čtyři turnaje ve Švédsku, na Ukrajině, v Polsku a ve Francii, na kterých hráli turnaj od turnaje lépe. V posledních týdnech hodně trénovali a zaměřovali se právě na mistrovství Evropy. Někdy ale nejde vše podle plánu. Janáček od neděle leží doma s virózou a doufejme, že to nebude nic horšího. Museli jsem úplně změnit plány na týden, kdy kluci měli být na reprezentačním soustředění a ladit formu. Janáček se musí dát do co největší zdravotní pohody a ideálně ve druhé části týdne začít s tréninkem a Švejda se připravuje doma.

Jaké mají pro turnaj ME ambice?

Na všechny turnaje jezdí s cílem vyhrávat. Samozřejmě jsou turnaje, kde je to reálnější a jsou turnaje, kde to je o vyhraném zápase nebo skvělém výkonu, který na výhru nestačil. Jsme realisté. Mistrovství Evropy je vrchol pro celou Evropu, a tak prvním cílem bude vyhrát zápas prvního kola, kde je čekají reprezentanti Finska Anton Kaisti / Jesper Paul, kde zejména Kaisti je skvělý deblový hráč.

Český Krumlov se chystá na baráž o extraligu, co od ní čekáte z pozice trenéra a šéfa klubu?

Ano, chystáme se na baráž o další extraligový ročník, ve které se na domácích kurtech v sobotu sedmého května střetneme v turnaji tří týmů, vítězem celostátní ligy - západ, týmem TJ Slovan Vesec a vítězem celostátní ligy - východ týme TJ Sokol Polabiny Pardubice. Naším cílem je udržet extraligovou příslušnost i na další rok, ale všichni víme, že to nebude lehké. Musíme spoléhat a opíráme se o výkony našich odchovanců na opory týmu Jaromíra Janáčka, Tomáše Švejdu a Lucii Černou, ale záležet bude na výkonu úplně všech, čekají nás dvě velice vyrovnaná utkání a mnoho zápasů na "krev". Věřím, že všichni odehrají své top, že přijdou na badminton i naši diváci a bude na co koukat a vše završíme vítězstvím.

Je pro vás extraliga v Českém Krumlově jednou z priorit?

Na to to je těžká odpověď. Ano, na jedné straně je, zvykli jsme si na ni a jsme rádi součástí tohoto kolotoče. Vyzkoušeli jsme si to hrát v době, kdy se v našem klubu sešla silná generace hráčů a hráček, kteří měli své cíle v dospělých a byly z toho v letech 2005 a 2015 dvě bronzové medaile. K tomu jsme byli čtyřikrát na čtvrtém místě. Vyzkoušeli jsem si i jít cestou konkurovat ještě více a v týmu bylo hodně zahraničních hráčů, ale popravdě, smysl to nedávalo a stálo to takové peníze, které prostě nemáme. Naším cílem je práce s mládeží a výchova až kam to jde a kam se hráčům vlastně chce. Aktuálně hraje v týmu Patrik Fuciman (ročník 2006). I když nevyhrává, je to náš odchovanec, maká a je to pro něj šance a nám to dává smysl. K němu máme na hostování o rok staršího kluka z Rychnova nad Kněžnou Pavla Maňáska, to je stejné jako u Fucimana. Jediné hostování zkušeného hráče je Berta Ausbergerová z Proseku Praha.

A pokud se baráž povede, co bude dál?

Pokud se udržíme, půjdeme dál cestou našich hráčů a případně je vhodně doplníme. Za dva tři roky mohou už hrát, když se budou snažit třeba Eliška Mikešová, Matyáš Puffr a kdo ví, třeba někdo další a to dává smysl. Těžko můžeme konkurovat top extraligovým týmů, kde je až devadesát hráčů ze zahraničí a rozpočet takových týmů rozhodně přesahuje dvacetkrát naše možnosti. Je to o prioritách i místních možnostech. Velká města mají na nejvyšší soutěže v rozpočtu peníze, je šance v nich sehnat i velké sponzory. To není stěžování, nemáme k tomu důvod. V klubu máme své cíle a naši cestu. Když se udržíme, bude to dobře pro náš systém a filozofii, když ne, budeme hrát druhou nejvyšší soutěž a uvidíme.