Fyzicky velmi náročnou sezonu prožívají volejbalisté Jihostroje České Budějovice, kteří nastupují prakticky od září v nezměněném složení. Základní šestka toho teď má tak akorát. "Posilovnu nestíháme, žijeme z toho, co jsme natrénovali před play off," říká blokař Oliver Sedláček.

Ztráta energie byla na některých hráčích vidět už ve vítězném zápase doma. V Kladně se úbytek fyzických sil projevil ještě víc. Jihostroj potřebuje agresivitu v útoku při smečování, ale také při bloku. Teď mají Jihočeši pár dní na to, aby zregenrovali. Ve středu nastoupí doma proti soupeři, který je hladový a touží po vítězství. Jihostroj bude mít v zádech domácí diváky a chce do finále.

Kladno sérii nevzdalo, ve středu Jihostroj čeká další zápas

Co zaznělo v kladenské hale po výhře domácích 3:0? Adam Zajíček (kapitán Kladna): „Mám velkou radost, že jsme utkání zvládli. Teďka věřím o to víc, že to dovedeme do pátého zápasu. Děkujeme divákům, bylo to prima. Budeme se těšit v Budějovicích a pevně věřím, že i v pátém zápase.“

Arnaud Josserand (trenér Kladna): „Dobré vítězství. Víme, že v Budějovicích to bude opět složité. Můžeme být naštvaní, že jsme projeli první zápas, protože kdybychom ho v domácím prostředí neztratili, situace by byla jiná. V Budějovicích to bude drsné, ale už víme, že můžeme hrát dobře. Takže pojďme tam zabojovat o vítězství a potkat se tady příští sobotu v zápase o všechno.“

Ignacio Luengas (smečař Jihostroje České Budějovice): „Byl to velmi těžký zápas. Nedostali jsme se na úroveň, na které jsme hráli v předešlých zápasech. Gratulace Kladnu, odvedlo dobrou práci. I po taktické stránce. Takže se uvidíme doma.“

Andrzej Kowal (trenér Jihostroje České Budějovice): „Nejprve chci pogratulovat Kladnu. Hrálo o moc lépe než my, zvlášť v základních volejbalových dovednostech jako jsou servis a příjem. Není samozřejmě jednoduché tu hrát vzhledem k tomu, jak je tu nízký strop, a zpracovávat tvrdý servis. Je to 2:1 a my musíme hrát daleko líp v nadcházejícím zápase.“