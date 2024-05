Měsíc před zahájením olympijských her v Paříži proběhne slavnostní zahajovací ceremoniál olympiády dětí a mládeže. A stejně jako ve Francii, také v Českých Budějovicích se návštěvníci mohou těšit na spektakulární podívanou, vstup bude zdarma pro širokou veřejnost.

Představení medailí a slavnostního zahájení olympijských her dětí a mládeže 2024. | Video: Deník/ Kamil Jáša

Slavnostní zahájení se uskuteční tradičně v neděli, a to 23. června na Náplavce u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. Vše odstartuje v 17:30 warm up, o hodinu později pak začne oficiální program, v rámci kterého nebude chybět nástup krajských výprav v čele s vlajkonoši, vztyčení olympijské vlajky či zapálení ohně. „Všechny dílčí aspekty olympijských her a olympiády dětí a mládeže jsou stejné. A je to právě slavnostní zahájení, na které pak všichni účastníci vzpomínají, jelikož zde poprvé pocítí speciální olympijskou atmosféru. Ta pak bude v Českých Budějovicích a dalších pořadatelských městech znatelná i následující čtyři dny,“ říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Ceremoniálem provede moderátor České televize Daniel Stach, tím to ale neskončí. Mladí sportovci si následně budou moci užít koncert Adama Mišíka. Pro veřejnost pak bude program pokračovat dále. Od 21:15 proběhne koncert Jihočeské filharmonie a celý večer ukončí multimediální show Circles.

Medaile jsou pokřtěny, olympijské hry dětí a mládeže se blíží. Máme video

„My říkáme olympiádě dětí a mládeže „Malá Paříž“. Přesně v tomhle duchu jsme k organizaci přistupovali. Kdo někdy chtěl zažít zahájení velké olympiády, tak teď má možnost v Českých Budějovicích. Chtěli jsme udělat něco opravdu nezapomenutelného a myslím, že se nám to povedlo. Historicky poprvé je zahajovací ceremoniál otevřen široké veřejnosti. Jihočeši i návštěvníci olympiády, tedy krajské výpravy a jejich doprovody, uvidí program, který je svou silou a velikostí hoden zahajovacího olympijského ceremoniálu. Jako místo konání jsme vybrali budějovickou náplavku, kam se pohodlně vejde několik desítek tisíc lidí. To místo je na břehu Vltavy a voda je živel, který náš kraj identifikuje. A i když mladí sportovci budou muset jít kolem jednadvacáté hodiny spát, protože už ráno sportují, tak celý program bude pokračovat dál tak, aby se Jihočeský kraj předvedl jako správný hostitel,“ řekl hejtman Jihočeského kraje za ODS Martin Kuba.

Medailové ceremoniály budou každý den

První medailový ceremoniál proběhne už v pondělí 24. června od 19 hodin, a to na stejném místě, jako slavnostní zahájení, tedy na Náplavce u Dlouhého mostu. Před samotným ceremoniálem vystoupí v 18 hodin Tereza Mašková, po něm pak ve 20:30 bude mít koncert i Ben Cristovao.