Sezval je Pavel Charypar. A udělal moc dobře. Dorazil třeba i čerstvý devadesátník Miroslav Hönig. "Je to sešlost nohejbalistů po padesáti letech," ukazoval s úsměvem na tváři Charypar na své kamarády. Dorazili Pavel Charypar, Josef Jelínek, Miroslav Milan Hönig, Petr Nedorost, Václav Bílek a Radomil Procházka. "My začínali v roce 1972 hrát extraligu," pátrá v paměti. Ani mu to nedá moc práce. Historky má v hlavě pečlivě urovnané, vypráví je, jako by se to všechno odehrálo teprve včera…

"Bohužel, někteří už mezi námi nejsou, ale co jsme zbyli, tak jsem pozval."

Parta kamarádů už vlastně na podzim roku 1971 věděla, že bude hrát extraligu. "Přes zimu jsme se dávali dohromady," vzpomínají s odstupem půl století. "Přemlouvali se Hönigové a další," jmenuje Charypar bratrskou dvojici, která skvěle hrávala fotbal i hokej a Miroslav, kterému kamarádi říkají Milan, se věnoval velmi úspěšně i další sportům. "My toho spolu nahráli hodně," přikyvuje Pavel Charypar. "Nejenom mistrovství republiky, ale i v lize a máme za sebou spoustu turnajů."