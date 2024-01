Připravte se na cyklistický svátek! Mistrovství světa v cyklokrosu se rychle blíží a vy máte jedinečnou šanci získat vstupenky. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a můžete být u toho, jak se české barvy utkají se světovou špičkou v Táboře. Nezapomeňte, že atmosféra bude elektrizující a vy můžete být její součástí!

Mistrovství České republiky v cyklokrosu v Táboře. Zdeněk Štybar | Video: Deník/ Kamil Jáša

Mistrovství světa v cyklokrosu se blíží. Pojede se ve sportovním areálu Komora. Termín už určitě moc dobře znáte. 2. - 4.2. 2024. Nabízíme soutěž o vstupenky na MS.

Soutěž o vstupenky na MS v Táboře:

Otázka: Divákům bude k dispozici pro MS 10 tribun. Kolik z nich je oboustranných?

Možnosti:

A/ 6

B/ 8

C/ 10

Odpovědi posílejte na adresu: kamil.jasa@denik.cz, vylosovaným výhercům pošleme dvě vstupenky na MS.

Už jste si pořídili vstupenky na MS v cyklokrosu? Ještě ne? Neváhejte. Bude to stát za to. Bude to nádhera. Boj českých barev se světem. Pořadatelé prošli generálkou při MČR. Povedla se náramně. Během závodu můžete vystoupat na některou z deseti tribun, na šesti z nich můžete přebíhat, protože jsou oboustranné. "To je světová rarita. Nikde to tak nemají. Diváci budou mít o závodě naprosto dokonalý přehled," říká první muž českého cyklokrosu Petr Balogh. Fanoušci z Belgie, Niozemeska, Velké Británie a dalších zemí už mají sbaleno. Vyrazí do Tábora i s převleky. Atmosféra MS bývá opravdu výjimečná. "Padesát tisíc," zopakoval Petr Balogh předpověď o počtu diváků. Mistrovství světa v cyklokrosu bude největší jihočeskou sportovní akcí roku 2024.

Na mistrovství České republiky to byla nejen generálka na MS, ale krásný souboj. Boroš - Adam Ťoupalík - Štybar. Ano. Ten Zdeněk Štybar, který se za svoji kariéru stal obrovským miláčkem v Belgii, Nizozemsku, ale samozřejmě i v ČR. V Táboře ho mají rádi. Říkají mu "Štyby". Je to tak trochu jejich Štyby, protože na trati v Táboře vybojoval titul mistra světa. Byl to nezapomenutelný závod. 31. ledna 2010 se konalo mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře. Štybar měl sice krátce po startu defekt, ale poměrně brzy na zledovatělé dráze ztrátu dohnal a sám si vypracoval náskok. Cílem projel bezpečně na prvním místě před Belgičany Klaasem Vantornoutem a Svenem Nysem.

V úvodu roku 2024 si Zdeněk Štybar dojel na MČR pro bronz. A byla to zase krásná podívaná. "Byla to nejlepší pozvánka na mistrovství světa," myslí si šéf českého cyklokrosu Petr Balogh. "Zdeněk Štybar je skvělý sportovec, je úžasný jako člověk, myslím, že u trati není nikdo, kdo by mu nepřál úspěch."

A jak vnímal boj na trati Štyby? Areál Komora je pro cyklokros stvořený. "Já si ten závod krásně užil. Diváci mi fandili od začátku až do konce," popisoval atmosféru, která byla sportovní, příjemná, ale při MS bude ještě tisíckrát intenzivnější. "Za podporu všem moc děkuju, budu se těšit na mistrovství světa," vzkázal Zdeněk Štybar a Petr Balogh ještě dodal: "Pokud máte rádi sport, přijeďte v úvodu února do Tábora. Bude to stát zato."