Padesát let je pěkná doba. Víc než půl života prožil Filip Hoch v roli maséra českobudějovického . "Teď jsem se dozvěděl, že těch let bylo dokonce 26," usmíval se. "Byly to krásné roky." A klub mu také připtravil velkolepou oslavu. Přímo na kurtu. Přímo při zápase. Přímo na kurtu. Hoch, a máme to zachycené na videu, naskočil do základní sestavy. Odehrál první výměnu, ve které dvakrát nekompromisně útočil. "A teď už zase budu kluky masírovat, tak abychom letos ten titul pro Budějovice vyhráli," usmíval se oslavenec.