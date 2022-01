Kromě Jihostroje a Karlovarska byly za favority extraligy považováni také Liberec a Praha, kterým se ale tolik nedaří. Mohou se podle vás ještě zvednout? Aktuální postavení Dukly v tabulce je samozřejmě překvapením pro všechny. I díky novému nahrávači a vesměs zkušenému kádru však očekávám, že se její kvalita začne projevovat a do vyřazovacích bojů jistě promluví. Liberec je ve složité situaci, ale pokud to zvládne mentálně, může být v play off klidně katem někoho z papírových favoritů. Prahu vnímám stále jako jednoho z titulových aspirantů. Zřejmě i díky dobré finanční kondici klub aktuálně posiluje o dva velmi zkušené zahraniční hráče na pozici smečaře a univerzála, kteří mohou Lvy opět posunout do role favorita celé soutěže.

Naopak se daří Příbrami a Kladnu. Překvapuje vás to?

Příbram, Kladno a nesmíme zapomenout ani na Odolenu Vodu – to jsou týmy, které zdobí velká bojovnost a v tomto ročníku i kvalita. Zejména v domácím prostředí dokáží být opravdu velmi silné. Pak už se nůžky trochu rezevírají, což přikládám hlavně faktu, že je kvůli covidu v této sezoně extraliga stále ještě uzavřená. Nad kluby tak nevisí damoklův meč možného sestupu a tomu odpovídá i složení jednotlivých kádrů. To vidím jako hlavní argument pro opětovné otevření soutěže pro ročník 2022/23, na kterém jsme se většinově usnesli i v rámci asociace extraligových klubů.

Jaká je tedy podle vás kvalita české nejvyšší soutěže?

Obecně kvalita české extraligy každým rokem roste, to je neodiskutovatelné. Zásluhu na tom má zejména profesionální práce v některých klubech a samozřejmě s tím související podpora partnerů, sponzorů i municipalit. Do extraligy tak přichází kvalitnější cizinci a zůstávají i dobří domácí hráči.

Extraliga volejbalistů v Českých BudějovicíchZdroj: Deník/ Jan ŠkrleV Jihostroji se v této sezoně více dostávají do sestavy mladí hráči. Nahrávač Ondřej Piskáček odehrál před vánoční pauzou skvěle dva zápasy. Myslíte, že vedle Miguela de Ama vyrůstá budoucí extraligový nahrávač číslo jedna?

Jsem rád, že se u nás prosazují i mladí hráči, ať už Pepa Polák, Oliver Sedláček, tak třeba právě Ondra Piskáček. Ondra se dle mého názoru během posledních dvou sezon velmi dobře popasoval s nelehkou pozicí náhradníka za Miguelem. Nenaříká na to, že tolik nehraje, maká na sobě a v posledních zápasech ukázal, že dokáže splnit to, co se od prvního nahrávače očekává. Tedy nejen technicky dobře nahrávat, ale zvládnout utkání po taktické stránce, dát hře celého týmu řád a hlavně – dotáhnout ho za vítězstvím. Osobně si totiž myslím, že český volejbal momentálně nemá mezi mladými hráči moc vítězných typů.

V Poháru CEV vypadl Jihostroj v šestnáctifinále s ruským gigantem Kuzbassem Kemerovo. Domácí zápas prohrál 2:3 a odvetu v Kemerovu 1:3. Jak jste s tím spokojen?

Nemůžu našim hráčům – asi až na možná zbytečnou, ale pochopitelnou počáteční nervozitu – nic vytknout. Všichni podali velmi dobrý výkon. Právě v takových vyrovnaných utkáních rozhodují zkušenosti z velkých zápasů. To se ukázalo jako rozhodující faktor jak v utkání v Budějovicích, tak v odvetě u soupeře, kdy borci z Kemerova lépe zvládli klíčové momenty.

Vítěz extraligy by měl v příští sezoně hrát základní skupinu Ligy mistrů. Je to pro vás velké lákadlo?

Je pro nás obrovskou motivací vrátit do Českých Budějovic nejen prestižní Ligu mistrů, ale hlavně mistrovský titul. Uděláme pro to maximum na hřišti i mimo něj.

Je podle vás kádr Jihostroje silnější než v minulé sezoně?

Síla kádru větší je, tým je šikovnější. Zda to bude stačit, to je druhá věc. Věřím, že pokud budou hráči zdravotně, fyzicky i psychicky v pořádku, máme v této sezoně kvalitu na to vrátit mistrovský titul do Českých Budějovic. Některé herní situace, například obranu v poli, už zvládáme velmi dobře. V jiných oblastech je stále prostor pro zlepšení. Hráči i realizační tým tvrdě a zodpovědně pracují na všech nedostatcích. Jsem si jistý, že se budeme ještě zlepšovat.

Jaké máte přání do roku 2022 a co byste popřál fanouškům Jihostroje?

Do nového roku bych si možná trochu naivně přál, abychom k sobě byli jako společnost více tolerantní a méně lhostejní. A samozřejmě to, aby nám situace dovolila dostat se opět do nějakého alespoň trochu ustáleného režimu fungování. Fanouškům Jihostroje krom výše uvedeného nejvíce přeji, abychom se mohli nejpozději začátkem května potkat ve slavnostní náladě s něčím hodně blýskavým na krku před Masnými krámy.