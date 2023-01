Snímek přiložený k tomuto článku evokuje vzpomínku na olympijské hry v roce 2012. Do Londýna tehdy vyrazil i Robert Mifka, který je dnes generálním manažerem Jihostroje České Budějovice. Přímo v České domě na OH v Londýně zastihl Mifku i fotoaparát Drníku!

Volejbalisté českobudějovického Jihostroje jsou čtvrtí v tabulce. Poslední zápasová zkušenost moc příjemná nebyla. Tým prohrál ve Zlíně 1:3. Jenže mezi svátky hráči vyléčili virózy, odpočinuli si a hlavně poctivě odtrénovali připravené dávky. Nabrali nové fyzické síly. Manažer Robert Mifka před vstupem do roku 2023 říká: "Cílem je samozřejmě skončit po základní části v tabulce co nejvýš." Právě teď začíná boj týmů o vylepšení pozice před vstupem do vyřazovací části: "Chceme být v tabulce vysoko s ohledem na výhodu nasazení v extraligovém play off."

Leden bude pro Jihostrj extrémní. Tady je zápasové menu:

7.1. v Benátkách

11.1. v Maaseiku play off Poháru CEV

14.1. doma s Karlovarskem

21.1. v Beskydech

25.1. doma s Maaseikem odveta Poháru CEV

30.1. doma s Libercem (TV utkání, přeloženo z 28.1.)

A hned 1.2. přijede do Č. Budějovic k zápasu Českého poháru KLladno! Kvalita v českobudějovickém týmu je, jde o to, aby s trenérovi podařilo namíchat správný zápasový koktejl: "Momentálně vidím jako důležitější úkol probudit v týmu tu správnou dravost a hlad po vítězství. Tento X-faktor je z velké části zvenku nepřenositelný – musí se narodit v šatně a na hřišti u samotných hráčů," uvedl generální manažer českobudějovického Jihostroje Robert Mifka.

Zápas v Benátkách nad Jizerou začne v 18.00. Benátky jsou aktuálně v tabulce na jedenáctém místě, mají stejně bodů (14) jako dvanáctá Příbram. Jihostroj je čtvrtý, v 16 zápasech nasbíral 34 body. Tady je před zápasem v Benátkách čelo tabulky: 1. LIberec 45 bodů, 2. Karlovarsko 45, 3. Lvi Praha 36, 4. Jihostroj ČB 34, 5. Kladno 31.