U extraligového nováčka z Beskyd se kvalita Jihostroje projevila (3:1). „Ale předvedená hra měla k dokonalosti stále hodně daleko.“

Na palubovce ambiciózního Brna Jihočeši dokázali obrátit nepříznivý vývoj utkání z 0:2 na výhru 3:2.

„Ve druhé polovině utkání v Brně se nám konečně povedlo ukázat, jaký volejbal chceme hrát.“

Manažer tuto část nejvyšší soutěže shrnuje: „Podtrženo, sečteno, žádná krása a jízda spanilá to ještě není, ale věřím, že jsme probuzeni a připraveni dál tvrdě pracovat a jít odvážně a s pokorou za svým cílem, kterým je obhajoba mistrovského titulu,“ uvedl Robert Mifka.

Zápas s Fatrou Zlín, která zatím bez zisku bodu uzavírá extraligovou tabulku, začne v sobotu v 18.00. „těšíme se na všechny naše fanoušky,“ říká manažer Jihostroje.

Robert Mifka se zúčastnil v Sofii losování základních skupin Ligy mistrů. „Atmosféra ceremoniálu se dala krájet.“ Jihočeši „nafasovali“ silné protivníky. Manažer Mifka hodnotí los v optimistickém duchu.

„Dobře to dobře dopadlo. Nebudeme muset cestovat až na konec světa, pro náš Ligou mistrů už tak velmi zatížený rozpočet je to velmi dobrá zpráva, a také jsme rádi, že budeme mít tu čest poměřit se a přivézt do Českých Budějovic opravdu to nejlepší co momentálně světový klubový volejbal nabízí.“ Pro Jihostroj bude každý vyhraný set v této společnosti super týmů úspěchem.