České Budějovice/ V Českobudějovickém baru Citro se sešli vytrvalci, kteří se mohou pochlubit úctyhodným výkonem.

Ti, kteří v roce 2007 uběhli minimálně jeden maraton, a bydlí v Č. Budějovicích a okolí, se sešli v baru Citro. „Bilancovali jsme sezonu a bavili se o plánech pro další rok.“ V lednu roku 2008 se poběží maraton v českobudějovickém Mercury centru! | Foto: Deník/ Kamil Jáša

V oficiální pozvánce, kterou rozesílal Miroslav Šimek, stálo: „Dovoluji si vás pozvat na setkání maratonců, kteří v letošním roce uběhli alespoň jeden maraton a jejichž bydliště či klub je v Českých Budějovicích a okolí.“



Původní záměr se organizátorům akce podařilo naplnit. „Sezona byla výjimečná počtem vytrvalců, kteří v roce 2007 maraton uběhli,“ rekapituloval Miroslav Šimek. „Chtěl bych upozornit na Veroniku Faktorovou, která se dostala mezi nejlepší desítku v historických jihočeských tabulkách.“ Veronika Faktorová v roce 2007 zvládla dva maratony. Třináctého května v Praze (3:19:31) a dvacátého října také v Praze (3:17:55!).

Maraton v garáži

Šestadvacátého ledna příštího roku se odehraje v minus druhém patře Mercury centra v Č. Budějovicích skutečně mimořádně pozoruhodná akce. „Poběží se maraton,“ popisuje hlavní oraganizátor Jaroslav Novák. Celý netradiční závod proběhne v uzavřeném prostoru podzemního parkoviště. Trať délky 42 195 km se poběží po 7,2 metru širokých cestách. „Rozloha je v podstatě stejná, jako je budějovické náměstí,“ vypočítal Novák. Délka jednoho okruhu tvaru písmene E je 666 m. „Celkem je vypsáno třiašedesát okruhů plus první zkrácené kolo.“ V místě cíle bude elektronická časomíra s čipovým zaznamenáváním počtu uběhnutých okruhů. „Výhodou je nulové převýšení, konstatní povětrnostní podmínky,“ vyjmenoval Šimek. Trať bude zmonitorována úředním měřičem podle pravidel IAAF.

Pokusný králík

Podchozí výška pod instalacemi zavěšenými na stropě je 210 centimetrů. „Mirek Šimek byl pokusným králíkem. Je vysoké postavy (198 cm – pozn. red.), zkoušel v garážích běhat. Měl za úkol zjistit, zda bude skalpován, nebo zda to přežije.“ Atlet pokus hravě zvládl. „Strop je o trochu nižší, než býváme zvyklí pod širým nebem, ale jde to.“ V praxi na vlastní kůži vyzkoušel podzemní garáže i Novák. „Když něco pořádám, musím zkusit, jak to vypadá. Ochranka se sice dívala divně, když jsem běhal po garážích, ale všechno jsme si rychle vysvětlili.“ Novák naběhal v Mercury centru tři hodiny! „Prostředí si musíte osahat. Věděl o mě ředitel Mercury centra, ale je pravda, že členové ostrahy reagovali bleskurychle. Divili se, co za blázna běhá v garáži. Hned se to vysvětlilo.“



A kde se zrodil první nápad uběhnout maraton v Mercury centru? „Ve světě se běhá ledacos. Byl jsem i v IGY, ale tam mi řekli, že maraton nezapadá do marketingového programu. Do Mercury jsem poslal dopis, druhý den mě pozvali, marketingový manažer reagoval nadšeně. Je to mladý člověk, sportovec, měl pro vytrvalce pochopení.“



O registraci akce projevila zájem i pelhřimovská agentura Dobrý den, která je českým správcem Guinessovy knihy rekordů. „V Čechách se doposud takováto akce nekonala,“ dodal Novák. „V lednu budeme běhat ve stálé teplotě deseti stupňů,“ připomněl Šimek další nezanedbatelný faktor. „Nebude vítr a čeká nás při běhu absolutní rovina.“