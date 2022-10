Na start na třeboňském náměstí se postavili nejenom špičkoví běžci, včetně například legendy českého utramaratonu Daniela Orálka z Brna (nakonec celkově šestého za dvě hodiny, šestačtyřicet minut a devětatřicet sekund). Ale také „hobbíci“, co chtěli zkusit svých prvních 42 195 metrů.

„Nikdy jsem nevěřila, že to někdy dokážu,“ svěřovala se Helena Vítová z Prahy spokojená v cíli s časem 5:10:57. Skončila na 518. místě, ale zdaleka nikoliv poslední. Za sebou nechala ještě čtyřiadvacet vytrvalců, mezi kterými byli i tací jako Tomáš Ulma nebo Miroslav Vostrý běhající maratony každý víkend.

„Začala jsem běhat v roce 2018 ve svých čtyřiceti v dubnu, v říjnu pak přišla diagnóza: Rakovina prsu,“ vzpomínala Vítová. Která se dovedla poprat nejdříve se zákeřným onemocněním (absolvovala ozařování i chemoterapie a dodnes bere speciální léky), ale poté i s tratí označovanou jako „královská“

Vyprodáno, až takový zájem byl o Compressport Třeboňský MaratonZdroj: Deník/ Radek Luksza„Panují u nás ideální podmínky pro osobní rekordy a vůbec dobré časy,“ poznamenal za pořadatele Jan Kalkus. Třeboňský maraton vedl doslova po rovině (s o polovinu menším převýšením, nežli na slavném mezinárodním běhu na tuto distanci v Praze), měl ideální teplotu, dobrý povrch, minimální protivítr…

„Jen škoda toho deště! I když to tak mnoha lidem vyhovovalo více, než kdyby bylo vedro,“ nechávali se slyšet účastníci. Na které před doběhem do cíle čekala poslední občerstvovací stanice nabízející šampaňské s jahodami. Pro debutanty i ty, co zaznamenali osobní rekordy, pak byly přichystány dorty.

Vítězi se stali Petr Hošna (2:32:30), Matej Oravec (2:34:38) a Juraj Plekanec (2:36:33). Mezi ženami Eugenia Boffo (3:03:47), Barbora Nováková (3:05:19) a Lenka Petrová (3:08:18). Třeboňský závod – vyhlášený vloni atletickým svazem za top českou běžeckou akci – nabídl opět půlmaratonskou trať i desítku.