Pochvalou na adresu talentovaného mladíka nešetřili ani soupeři. „Víme, že je v něm potenciál, čím dříve se bude prosazovat, a on už se prosazuje, tím lépe pro celý český volejbal,“ myslí si trenér Dukly Michal Nekola. Libero Václav Kopáček ještě připojil: „Skládal útoky, šly mu servisy, hrál dobře, mohu mu jen pogratulovat.“

A co na to českobudějovický volejbalista? V hale měl sourozence, rodiče, stovky kamarádů, tisíce fanoušků. „Ta návštěva byla skvělá. Až mi běhal mráz po zádech. Diváci každou výměnu oslavovali,“ vyprávěl jen několik vteřin poté, co z rukou prezidenta VK Jihostroj Jana Diviše převzal cenu pro nejlepšího hráče celého finálového zápasu. „Když jsem do utkání šel, tak jsem byl strašně nervózní,“ připustil Šotola. Není divu. Rekordní návštěva (3120) roztřese koleny i mnohem zkušenějších borců. "Já si myslel, že snad ani nevyskočím.“ Ale vyskočil. A jak! V poli i za základní čarou. „Podání jsem ani nějak zvlášť nevnímal. Když si míč dobře nadhodím, tak to občas trefím,“ vyprávěl s úsměvem, jako by to byla ta nejjednodušší věc na světě.

Kdo nastoupí na postu univerzála v dresu Č. Budějovic ve čtvrtém finálovém utkání, které se bude hrát 1.5. v Liberci? Těžko odhadovat. Trenér Jihostroje má na výběr. Zkušený Filip Křesťan má totiž v závěru sezony formu jako hrom a mladík Šotola představuje nebojácné dravé mládí. „Mám respekt z bloku Honzy Štokra, to ano, ale nebojím se. Snažím se jít do každého útoku naplno,“ říká levoruký výjimečně talentovaný volejbalista Marek Šotola.