Takový závěr sezony nikdo nečekal. Ani volejbalový smečař Jihostroje Marek Zmrhal. Ve Final Four Českého poháru pomohl svému týmu k vítězství. Teď čte knížky, luští křížovky.

Smečař Marek Zmrhal ukončil finále Českého poháru | Video: Deník/Kamil jáša

České Budějovice – Do českobudějovického klubu přišel v létě. Vizitka reprezentačního útočníka ho předurčovala k výborným výkonům. Jenomže za Jihostroj nemůže hrát každý. Také Marek Zmrhal se část sezony srovnával s tlakem, který je na hráče nejlepšího českého klubu vytvářen prakticky v každém zápase. Se změnou prostředí se vyrovnal, jeho výkony šly prudce nahoru. Skvělé zápasy odehrál v Lize mistrů, byl důležitou součástí svého klubu i ve Final Four v Kutné Hoře. I proto je veliká škoda, že nedostal šanci prokázat svůj potenciál v play off.

Na dotazy Deníku odpovídal velmi ochotně:

Jak vnímáte konec sezony?

Zkrátka se nedá nic dělat. Rozhodla vyšší moc a umístění v tabulce a boj o titul musí jít stranou. Dali jsme tomu sice dost práce a obětování, abychom zabojovali o titul, ale zdraví je nade vše.

Kdo by podle vás měl reprezentovat český volejbal v Lize mistrů 2020/21?

Když si shrnu výkony mužstev z této sezony, tak mi tam vychází jeden ze dvojice Karlovarsko nebo Jihostroj. Jednoduše už jen proto, jak obě mužstva bojovala v mezinárodních soutěžích.

Co byste říkal variantě, kdyby si o titul třeba v srpnu zahrály Velké finále dva týmy před vyprodanou O2 arénou v Praze?

Otázkou je, kdo by vůbec v tom finále byl. To, jak skončila tabulka, vůbec nevypovídá o tom, jak by to dopadlo v play off. Další kámen úrazu je, že prakticky všechny zahraniční posily budou už v tu dobu doma. V neposlední řadě bez řádných tréninků a zápasů by utrpěla úroveň. Takže za mě už nemá moc význam něco ještě dohrávat.

Vyhráli jste Český pohár, v Lize mistrů jste vzdorovali silným týmům, dokonce jste dvakrát porazili Fenerbahce Istanbul . Jak zhodnotíte celou sezonu?

Byla tady v „Budějicích“ zase úspěšná. V Lize mistrů jsme překvapili všechny kritiky, i sami sebe, nejenom výhrami, ale i předvedenou hrou, na kterou diváci rádi vzpomínají. Navíc jsme vyhráli Český pohár. Takže jedno zlato máme, o to je to cennější, protože další už v téhle sezoně tady nikdo mít nebude. A v šatně se sešla skvělá parta lidí, což je taky něco parádního.

Jak trávíte čas, který sportu vůbec nepřeje?

Šíření nového koronaviru je jedna velká nepříjemná věc, takže jsem doma a moc nevymýšlím. Snažím se co nejvíce posilovat imunitu, hlavně neplašit a nepanikařit. Na zprávy si udělám čas jen párkrát denně jinak by z toho jeden zblbnul.

A čím si doma krátíte dlouhou chvíli?

Knihy, hry, filmy. Všechno, čeho je internet plný, teď přijde vhod. Času mám tolik, že je to až k naštvání, a když to lze, jdu si zasportovat někam, kde potkám maximálně zvířata. Nebo jsem doma.