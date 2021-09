Mezinárodní mistrovství České republikyZdroj: Deník/ Kamil JášaMMČR bylo prověrkou před mistrovstvím světa zrakově postižených sportovců v Gruzii v říjnu 2021, kde budou ČR reprezentovat dva zástupci z TJ 1.CZP JČ (Martin Biháry a Michal Rokůsek) a Martin Fejfar z Prahy. "Martin Biháry by se rád pokusil o získání desátého titulu mistra světa." Na pořádání přispěl Český svaz zrakově postižených sportovců. "Mnohokrát děkujeme všem partnerům, včetně z Budvaru, n.p. a Jednoty S.D. České Budějovice, kteří akci podpořili a mohli jsme zúčastněným sportovcům předat hodnotné ceny," doplnil vedoucí 1. Centra zdravotně postižených Jihočeského kraje Jiří Smékal.

"Zúčastnilo se celkem pětařicet závodníků a závodnic," vysvětluje Jiří Smékal, ředitel centra. MMČR proběhlo pod záštitou primátora města České Budějovice Jiřího Svobody. "Primátor se ujal předávání pohárů, medailí a diplomů, na které město přispělo. Handicapovaní vzpěrači ho už znají a je pro ně ctí, že zavítal mezi do bezbariérové haly a někteří opravdu nezastírali upřímnou radost, navíc jeho empatický přístup ke sportovcům přispěl ke sváteční atmosféře celého sportovního odpoledne," doplnil Smékal.

Mezinárodní mistrovství České republiky v benchpressu handicapovaných sportovců proběhlo v bezbariérové hale 1.Centra zdravotně postižených Jihočeského kraje. A bylo se na co dívat.

