Tábor - Nejlepší jihočeský cyklokrosový tým před letošní pohárovou premiérou

Závod Světového poháru v cyklokrosu Olomouci | Foto: DENÍK/Miroslav Mazal

V sobotu v Mnichově Hradišti u bývalého kina ve 14.00 odstartuje pro české cyklokrosové hvězdy sezona. Kategorie Elite společně s třiadvacetiletými přesně v tomto okamžiku a na tomto místě vyrazí letos premiérově na trasu Toi Toi Cupu. Nejlepší cyklokrosaři ČR se poprvé poperou o pohárové body. Mezi favority určitě ve svých kategoriích budou patřit cyklisté Budvaru Tábor. Mezi hvězdami by se neměl ztratit Martin Bína, který vyhrál před týdnem generálku v Olomouci. „Zda mě vítězství v Olomouci nastartovalo? Tak bych to neviděl, jen se zjistilo, kdo a jak na tom je.“

Forma v lednu

Podle Bíny je zatím ideální forma v nedohlednu. Nerad by totiž zopakoval loňský rok, kdy sice skvěle začal, ale pak po nemoci zářivý lesk ztratil. „Letos opravdu zatím formu nemám, to nejlepší by mělo přijít v lednu.“ I pro Bínu by vrcholem sezony mělo být MS v Táboře. „Ani se tolik nebude bojovat o nominaci,“ uvažuje, „plus – minus jsou lidi dáni, někdo ale může překvapit,“ připouští. „Hlavně to snad v Táboře bude boj o medaile.“ MS se pojede na zbrsu nové trati v modernizovaném areálu. „Zatím jsem si novou trať nevyzkoušel, je podobná, jako se jezdila, měla by být trochu těžší.“

Rychlý úvod

A co čeká cyklokrosaře v Mnichově Hradišti na úvod sezony? „Tam trať není moc zajímavá. Je rychlá. Na začátek sezony to bude hodně rychlý závod. Určitě chci vyhrát. Kromě Štybara a Šimůnka budou na startu všichni, to je dobře, čím lepší konkurence, tím lépe.“