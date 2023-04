Martin Démar odjížděl do Liberce naštvaný. Bylo to na něm vidět

Až čtvrteční večer v Liberci rozhodne, kdo se postaví do finále extraligy volejbalistů proti Lvům. Jihostroj, nebo Dukla. Za výkony v semifinále by si to zasloužily oba týmy, ale postoupit může jen jeden.

Semifinálová série mezi Českými Budějovicemi a Libercem | Video: Deník/ Kamil Jáša