"Chybí nám tři kola do konce soutěže, vypadá to, že tu ligu si opravdu vzít nenecháme," říká za zdravě ambiciózní oddíl stolního tenisu v Hluboké nad Vltavou Martin Dvořák. K úspěšným klubům z hlubockého podzámčí se tak přidává další, který o sobě může prohlásit, že má ligové ambice…

"Hotovo může být už příští kolo," upozorňuje Dvořák na sobotu. "Od čtrnácti hodin právě u nás v sokolovně přivítáme druhou Kaplici. Pokud vyhrajeme, bude hotovo, pokud prohrajeme, stále budeme mít postup ve svých rukou."

Hlubočtí stolní tenisté očekávají na sobotu zajímavé utkání a sportovní atmosféru. "V celých jižních Čechách hrají druhou ligu Vodňany a Studená a třetí ligu Soběslav a Strakonice." Teď mají ligové choutky sokolové z Hluboké.

"Vzhledem k tomu, že o postup se pere pět mladých hráčů ve věku 20-24 let, jejich výkonnost určitě poroste a budeme dělat vše pro to, aby liga na Hluboké byla i v dalších letech."

Vypadá to, že se Sokolu Hluboká podaří naplnit všechny cíle pro stávající sezonu:

Postup A z divize do 3. ligy. Udržení B v divizi. Postup C z krajské soutěže do krajského přeboru a a udržení D v regionálním přeboru. Zhodnocení na webových stránkách přineseme v příštím týdnu.