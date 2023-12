Zprávě, která se objevila mezi volejbalisty, se ani nechce věřit. "S hlubokým zármutkem oznamujeme volejbalové rodině, že nás navždy opustil Martin Jindra. Zemřel za tragických okolností v pouhých 24 letech. V našich vzpomínkách navždy zůstane jako nadaný volejbalista, kamarád, a především skvělý člověk."

Zemřel Martin Jindra | Foto: se svolením volejbalcb.cz

Českobudějovický rodák prošel všemi mládežnickými kategoriemi Jihostroje a díky svému talentu se na krátko probojoval až do A týmu, se kterým prožil mistrovské oslavy dosud posledního titulu Jihostroje v roce 2019. Až do sezony 2021/22 nastupoval Martin Jindra ještě za prvoligový tým EGE, následně dal před další volejbalovou kariérou přednost studiu.

"Rodině a všem pozůstalým vyjadřujeme jménem celého klubu upřímnou soustrast," posílají vzkaz členové vedení klubu.

S Martinem Jindrou se rodina a kamarádi naposled rozloučí v pátek 8. prosince 2023 v 10 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. "Na sobotním extraligovém utkání proti Ústí nad Labem uctíme jeho památku minutou ticha," dodal Matěj Mayer.

Šéftrenér mládeže Vojtěch Zach na smutnou zprávu na facebookovém profilu reagoval: "Byl to skvělý člověk a úžasný kamarád, který nikdy neodmítl pomoci s čímkoliv. Byl to neuvěřitelný volejbalista s nádherným talentem. I když začal později, tak se velmi rychle stal oporou dorostu našich mládežnických družstev. Dodnes si pamatuji jeho akce na Českém poháru žáků, kdy hrál na bloku a já poprvé viděl jeho herní talent, který byl bezesporu úžasný. Velmi jsem se těšil na jeho životní dráhu, která mohla být jakákoliv, jeho potencionál byl opravdu velký. Pro mne osobně je to obrovská ztráta se kterou se bude těžké vyrovnat. Velmi myslím na rodinu Martina, které bych tímto chtěl vyjádřit upřímnou soustrast. Martin sice prožil nakonec kratší život, než jsem doufal, ale i tak se zapsal do mnoha osudů a srdcí nás všech. Martine budeš mi chybět, nikdy nezapomenu."