Volejbalisté Jihostroje mají po sezoně. V konečném pořadí extraligy skončili druzí. Martin Kryštof vypráví o čase, který tráví především s rodinou. Jak situaci řeší Zmrhal, Fila, Piskáček, Michálek? A co další? Co třeba masér Filip Hoch?

České Budějovice – Českobudějovický Jihostroj skončil v extralize na druhém místě. Rozhodlo o tom několik faktorů. Které? Rozhodnutí Českého volejbalového svazu. Postavení v tabulce v základní části. Určitě v největší míře koronavir.

„Druhé místo? V tuto chvíli je mi to úplně jedno, zdraví je přednější,“ reagoval pohotově na náš dotaz Martin Kryštof. Nejlepší české libero uplynulého desetiletí nabízí svůj pohled: „Určitě nastane problém, pokud se rozjede další sezona, může se stát, že nebudeme mít možnost hrát Ligu mistrů.“

Kdo by podle Kryštofa měl reprezentovat český volejbal v nejprestižnější evropské klubové soutěži? „Ten, kdo by se stal mistrem.“

A co by mrštný chlapík říkal jedinému finálovému duelu s Karlovarskem, až mimořádná opatření opadnou, třeba v O2 Aréně? „Mohlo by to být fajn, ale ne po měsíci nicnedělání. Teď jsou důležitější věci.“

Sezonu hodnotí jako podařenou. „Těžké zápasy v Lize mistrů jsme zúročili v Českém poháru, věřili jsme si i do play off. Škoda.“