V pondělí rozehrají volejbalisté českobudějovického Jihostroje první výměnu semifinále české Uniqa extraligy 2020/21.

Zápas Jihostroj – Liberec začne v 18.00, klub pro fanoušky chystá zdarma komentovaný stream. „Chceme, aby fanoušci, kteří teď ze známých důvodů nemohou za námi do haly, měli z utkání krásný zážitek, připravujeme přenos na víc kamer, zkusíme zajistit, aby mikrofony byly i u rozhodčích, div. Žáci tak budou mít dokonalý přehled o tom, o čem si povídají rozhodčí s hráči,“ nabízí tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer jenom malou ochutnávku toho, co fanoušky v pondělí večer čeká.

„Forma je nachystaná, ve čtvrtfinále fungovala skvěle, věřím, že bude působit i dál,“ směje se masér Filip Hoch, který pro letošní play off nachystal zelenočervený talisman. „Jde z něj vytáhnout kopyto, jsme přece taková budějovická kopyta,“ dodal.

Speciální motivaci budou mít všichni hráči v českobudějovickém dresu. Liberec totiž leží volejbalistům z jihu letos „v žaludku“.

Proč?

„Protože nás liberecká Dukla vyřadila v semifinále Českého poháru.“

Libero jihočeského extraligového týmu Martin Kryštof prožil v Liberci čtyři sezony. Setkal se v týmu společně s Janem Štokrem, Jakubem Veselým, dokonale zná také trenéra Michala Nekolu. „To je pravda, ale žádné hecování před zápasem od nás nečekejte. Já na to moc nejsem. Kuba a Honza taky ne. Pozdravíme se, ale všichni si uvědomují, o co tady jde, všichni vstoupíme do semifinále s hlavou na sto procent připravenou na volejbalové zápasy.“