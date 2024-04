Co je volejbalový pipe? "Fajfka neboli pipe je vžitý výraz pro rychlý útok zezadu z prostřední zóny. Na mistrovství světa v Japonsku v roce 2006 s tímto prvkem Brazilci doslova šokovali a rozstříleli zbytek světa.

Druhý ročník poháru hejtmana Jihočeského kraje probíhal ve všech sedmi okresech. Účastnilo se 42 týmů ze 39 jihočeských středních škol, ze kterých vykrystalizovalo deset nejlepších týmů, které se o pohár utkaly na dvoudenním finálovém turnaji.

Do finále jde Jihostroj, vyhrál nad Kladnem 3:0, v sérii 3:1

Podle pravidel volejbalového turnaje musí být na hřišti za jednu družstvo tři chlapci a tři dívky. "To byl záměr," vysvětlují organizátoři. "Chceme, aby se středoškoláci sportem bavili."

Podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby (ODS) padl volba na zcela záměrně: "Vidíme ho jako sport, kde se můžou na palubovce potkat holky a kluci a dá se to dělat na školní úrovni. Chtěli jsme prostě, aby tahle akce přitáhla ke sportu úplně všechny. Jsem rád, že to školy baví a že druhý ročník už je po všech stránkách kvalitnější a stoupá zájem škol, které jsou dobře připraveny. To je super,“ uvedl hejtman Martin Kuba, který osobně pogratuloval vítěznému Gymnáziu Česká a sportovcům předal medaile.