České Budějovice - Na Lipně v Černé v Pošumaví jelo mistrovství Evropy třídy Fireball za účasti 47 lodí ze sedmi zemí. Na druhé místo se dostala favorizovaná posádka Martin Kubový a Roman Roček A jak hodnotí závod kormidelník stříbrné české posádky Martin Kubový?

ME v jachtingu na jihu Čech. | Foto: Martina Barnetová

Nakonec jsme dosáhli lepšího výsledku, než jsem během závodu čekal. Měli jsme jeden den opravdu špatný, kdy jsme zajeli 9 a 17. A pak ještě větší rána pro nás byl čtvrteční předčasný start. V tu chvíli to rozhodně na žádnou medaili nevypadalo. Ale nakonec to vyšlo. Francouzi udělali nejmíň chyb a zaslouženě zvítězili. My jsme udělali spoustu fatálních chyb, takže jsme neměli šanci ho porazit. Podmínky stejné, jako jsou na Lipně vždycky. Některé rozjížďky se jely dál od jachtklubu v prostoru, kde to tolik neznáme, s tím jsme se trochu prali. Zima byla jako vždycky, jen silný vítr jsme zažili pouze v jedné rozjížďce. To je také důvod, proč je na třetím místě švýcarská důchodkyně Christina, která má v silném větru potíže. Pak musím ocenit nové sociální zařízení, které letos v klubu vybudovali, teplá sprcha se po rozjížďkách opravdu hodila. Také bar fungoval perfektně.