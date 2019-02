Pacov – Třetí díl Buksa/Ados mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu bude hostit v neděli exjihočeský Pacov a Jihočech Martin Michek zde bude hájit pozici lídra průběžné klasifikace nejprestižnější třídy MX1.

Martin Michek | Foto: Deník/ Jan Škrle

Pacovští pořadatelé si pro diváky nachystali bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Online výsledky je možné sledovat na chytrých telefonech, děti mohou využít skákací hrad či fotbalovou arénu. Malí zájemci si mohou dokonce vyzkoušet motokros zcela zdarma. K dispozici bude k zapůjčení motocykl o objemu 50 ccm s veškerou výbavou i instruktorem.

V nejsledovanější kubatuře MX1 zatím kraluje obhájce titulu Martin Michek Buksa/Ados KTM Teamu. Jihočech kromě první jízdy v Lokti zatím vyhrál všechny zbývající rozjížďky.



Michek si mezi závody českého mistrovství odskočil na světový šampionát MXGP do německého Teutschenthalu. Na velmi náročné trati plné hlubokých kolejí si dojel pro celkové 23. místo.



V Pacově to ovšem bude mít velmi těžké. Do hry nastupuje Filip Neugebauer (Osička MX Team), který pojede jen vybrané závody našeho šampionátu. Michkův největší rival po zranění klíční kosti absolvoval pouze několik závodů. Ale dokázal vyhrát jeden z podniků slovenského šampionátu před domácím matadorem Tomášem Šimkem.



Průběžně druhé místo v klasifikaci mistrovství ČR drží Jaromír Romančík z týmu JD191 KTM Racing Team, jenž letos vyjezdil i jeden bod v mistrovství světa MXGP v německém Teutschenthalu.



„Před závody tam hodně pršelo, takže se vyjely obrovské koleje. Bohužel jsem se nevyvaroval chyb a několikrát jsem upadl. Druhou jízdu jsem měl však dobré tempo a dlouho jsem se držel ve skupince bojující o šestnácté místo. Pak jsem trochu zvolnil a dojel dvacátý. Každopádně se už trochu cítím, že do této konkurence patřím," chválí si Romančík. Čím těžší trať je, tím je tento pilot rychlejší. A Pacov je právě typ tratě, která se hodně rozbije.



Třetí místo v mistrovství republiky hájí Rudolf Weschta (Team MAX2), jenž ztrácí na Romančíka sedm bodů a loni zde překvapil pódiovým umístěním.



První desítka hlavní kubatury je letos velmi vyrovnaná. Pódium si vyjelo už šest různých jezdců. Výborně jezdí zkušený mazák Petr Bartoš (Orion Racing Team). „Petr je dobře připravený z mistrovství Evropy v Chorvatsku, kde zatím figuruje na druhém místě," informuje týmový manažer Petr Kovář.



Hodně vysoko chtějí být i Marek Sukup či Jihočech Václav Kovář (oba HT Group Racing Team). Jen smůla připravila o lepší výsledky dalšího svižného pilota z jihu Čech Martina Fiňka (Hulho Motocross Team).



Ten je bezpochyby největším smolařem letošní sezóny: „V Dalečíně jsem bohužel dostal kamenem mezi oči a musel jsem zastavit. Doktoři mi nos na trati zašili, ale druhou jízdu s tím nešlo jezdit. V nemocnici následně zjistili, že nos mám zlomený. Už je ale vše v pořádku. V Pacově bude dost velká konkurence, slyšel jsem, že mají přijet i kluci z Německa, tak se máme na co těšit. Budu se snažit zajet co nejlepší výsledek," říká Finěk.



V každém případě bude v neděli na startu chybět Petr Michalec, jenž si na závodě mistrovství Evropy v Chorvatsku zlomil ruku.

Ve slabší třídě MX2 letos dominuje Maďar Bence Szvoboda (Buksa/Ados KTM Team), jenž stejně jako Michek vyhrál skoro všechny rozjížďky. Jeho největším soupeřem je jeho týmový kolega Francouz Sulivan Jaulin, který je průběžně druhý. „Do Pacova se těším, mám zdejší trať rád. Bence je nyní hodně rozjetý, ale věřím, že spolu opět svedeme krásné souboje a dokážu ho porazit. Jedeme oba hodně agresivně, což se divákům vždycky líbí," říká Jaulin.



Nejlepším z českých jezdců je třetí Martin Krč (SZA Stav Racing Team), jemuž se vedoucí dvojice malinko vzdaluje. V naprosté jezdecké pohodě je Patrik Liška (HT Group Racing Team), jenž se usadil na čtvrtém místě. „Během tréninků se snažím zapracovat na zlepšení techniky jízdy a odbourávání zlozvyků," nechal se slyšet. Zapomínat nelze komentuje ani na Slováka Richarda Šikyňu (JD 191 KTM Racing Team), který se po zranění dostal zpět do tempa a na světových tratích jede velmi rychle.



Ženské třídě dominuje několikanásobná mistryně světa Steffi Laierová (Buksa/Ados KTM Team) a není pochyb o tom, že i v Pacově bude pokračovat ve své krasojízdě.



Veteránům kraluje Martin Žerava (Team Max2), jenž si stačil odskočit do Ameriky, kde vyhrál neoficiální mistrovství světa motocyklů ČZ. V Pacově ho opět bude pronásledovat Michal Kadleček (KRTZ), který se mu každým závodem trochu přibližuje. „V Pacově je rychlá a těžká trať, hodně se rozbije a je velmi náročná. Minulý týden jsem absolvoval slovenský mistrák, kde jsem jel jak veterány, tak i MX1. Doufám, že se mi takový trénink bude v Pacově hodit," usměje se Žerava.



V Pacově nemůže chybět ani Motosport Chýnov. „Pacov je pro náš tým v podstatě domácí trať a dle ankety mezi klubovými jezdci platí i za nejoblíbenější. Budeme se tedy chtít představit v co možná nejlepším světle. Pojede za nás šest žen, mezi veterány tři Rakušané, Ladislav Mikas, jenž letos naskočí do šampionátu poprvé, Zdeněk Svoboda a Jan Chromý. Ve třídě MX1 a MX2 by náš tým měli reprezentovat někteří rakouští závodníci, vše je ale zatím v jednání," říká manažer týmu Evžen Zadražil.



Slavnostní zahájení proběhne ve 12.30, dopolední tréninky začínají už v 8 hodin. Vstupné je pro děti do deseti let zdarma, dospělí zaplatí 150 korun.