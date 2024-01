První ostrý test má za sebou na Dakarské rallye jihočeský motocyklový závodník Martin Michek z týmu Orion – Moto Racing Group. Na 27kilometrovém prologu skončil jedenáctý se ztrátou jedné minuty. V sobotu na všechny v Saudské Arábii čeká první etapa, která měří více než 400 kilometrů.

Martin Michek na trati prologu Rallye Dakar. | Foto: Deník/ Orion - MRG

Vstup do letošního Dakaru nebyl dlouhý, ale rozhodně byl náročný. „Jak nám otočili pořadí závodníků, tak jsem jel mezi posledními. Trať byla po těch motorkách a čtyřkolkách extrémně rozbitá, už tam byla nebezpečná místa, trefil jsem několik šutrů zaváté pískem. A to jsem jich hodně ještě míjel,“ popsal Martin Michek, který předvedl svoji obvyklou rychlost a skončil jedenáctý. „Užil jsem si to, ke konci to byl spíše motokros.“