Možná byste to nečekali. Jeden je hokejista, jeden baseballista. V nadsázce by se dalo o Dominiku Hrachovinovi tvrdit, že je catcher. V jeho popisu práce je chytat všechno, co kolem něj letí.

Takové spojení sportů byste asi nečekali. Dominik Hrachovina je hokejový brankář. Martin Mužík baseballista. Hrachovina je hvězdou klubu Banes Motor České Budějovice. Mužík hraje v Sokole Hluboká nad Vltavou. Cítí se být také hvězdou? "Víc se náš úspěch projevil v zahraničí," myslí si. Jeho homerun z Japonska z World Baseball Classic z utkání proti Číně obletěl celý svět. Od USA přes Austrálii až na Hlubokou.

Čeští baseballisté zvládli premiéru na prestižním turnaji World Baseball Classic skvěle. V tokijské skupině B porazili Čínu 8:5. Svěřenci kouče Pavla Chadima měli většinu duelu v Tokyo Domu pod kontrolou, po nepovedené šesté směně sice o bod prohrávali, ale v závěrečné deváté rozhodli čtyřmi body, z toho o tři se zasloužil homerunem právě Martin Mužík.

Jaký vztah má Mužík k hokeji? "Motoru fandím, Když mám čas, jdu se na zápasy podívat. S Dominikem Hrachovinou se známe, držím mu palce, ať se mu daří." Podle Mužíka by vzájemná podpora mezi sportovci měla být samozřejmostí. "My fandíme hokejistům, oni zase nám, tak by to mělo fungovat ve všech sportech," uvedl Mužík, který se se v úvodu roku 2024 radoval z nominace mezi 10 nejlepších jihočeských sportovců roku 2023.