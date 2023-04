V krásném utkání před plnými tribunami vedli do poslední směny 5:2, sahali po zaslouženém bodu, ale Hrochům vyšla koncovka, stáhli hned čtyři doběhy a Brněnští těsně před koncem otočili na 6:5.

Sobotní utkání na Hluboké pak muselo být pro vytrvalý déšť odloženo na neděli do Brna. Tam už kralovali domácí vicemistři extraligy. Hroši ve druhém utkání zvítězili jednoznačně 14:3. Třetí utkání série pak muselo být v neděli za stavu 2:2 přerušeno pro déšť a dohrávat se bude v náhradním termínu.

Sokol Hluboká – Hroši Brno 5:6

První směna prvního domácího utkání a pálkař Hrochů Petr Čech trefil proti japonskému nadhazovači Sokola Takamune Ichigemu homerun. Sokol se před plnými tribunami snažil, krásný zákrok v poli vysekl Standa Hejný, na mety se dostal Vasil Zhupanin, ale bez výsledku. Ve třetí směně přidali Hroši druhý homerun a Brněnští vedli 2:0. Na kopci dominoval nadhazovač Hrochů James Jensen a nepouštěl pálkaře Sokola do hry. Jenže baseballový ďábel je skrytý v detailu a Sokolu stačila dohrávka třetí směny na obrat. Načal ho nejzkušenější pálkař Sokola Martin Mužík, který poslal svůj skákavý odpal po lajně a poslal domů z met Matěje Vlacha a Matěje Dvořáka. Sokol zabral a při dalších plných metách trefil tříbodovým hitem Vasil Zhupanin střed pole a Sokol během jedné dohrávky otočil na 5:2. Až do deváté směny drželi nadhazovači obou týmů pálkaře na uzdě. Jenže ten samý baseballový ďábel tentokrát dopřál Brněnským. V poslední deváté směně jejich pálkařům vyšlo, na co sáhli, získali čtyři doběhy a otočili na 6:5. Sokol v dohrávce tlačil, ale nedokázal už zareagovat a ztratil bod, který by mu slušel…

„Prohra v prvním domácím zápase bolí, protože jsme měli hru pod kontrolou, do deváté směny jsme šli za stavu 5:2. V deváté směně nám chybělo pár míčků, které měly přinést auty. To otevřelo dveře Hrochům. Byli schopni plně využít několik úderů a dostat se do vedení. V ofenzivě jsme promarnili několik příležitostí k navýšení náskoku a nakonec nám tyto doběhy chyběly. Celkově se ale naši hráči opravdu snažili, měli jsme dobrý nadhoz a posílil ho i náš poslední import, levoruký nadhazovač Alec Lemmon. Někdy je to zkrátka to nejtěžší, ten sedmadvacátý aut získat, jako tým potřebujeme takové zápasy bezpečně zavírat,“ komentoval smolný závěr trenér Timothy Crow.



Hroši Brno – Sokol Hluboká 14:3

Hřiště ve sportovně relaxačním areálu na Hluboké skrápěly v sobotu provazce deště, a proto bylo utkání odloženo na neděli do Brna, kde se tak v neděli hrály dva zápasy. V tom prvním tak byl Sokol veden jako domácí tým, ale utkání, v němž nastoupila řada mladých hlubockých odchovanců, se mu od začátku nevyvedlo. Do dohrávky třetí směny prohrával Sokol už 0:6. Nadhazovač Hrochů Lukáš Ercoli házel sebejistě a nedával pálkařům Sokola šanci ke korekci. Podobně jako v pátek na Hluboké ale k útoku zavelel nejlepší pálkař Sokola Martin Mužík. Jeho extraligový homerun číslo 79 přinesl hned tři doběhy a vrátil Hlubocké do hry. Ale ani proti dalšímu nadhazovači Hrochů Matěji Netopilíkovi se pálkaři Sokola v neděli nedokázali prosazovat. A namísto korekce nepříznivého stavu přišla v deváté směně další pálkařská přeháňka Brněnských, kteří si připsali proti mladičkému Lukáši Blažkovi hned sedm doběhů a získali celkem jasně druhý bod v sérii.

„Druhý zápas jsme začali s několika mladými hráči. Udělali jsme pár defenzivních chyb na začátku hry, díky kterým Hroši rychle dosáhli šesti doběhů. Ale naši se nevzdali. Martin Mužík trefil tříbodový homerun, dostal nás zpět do hry, ale opět jsme dále nedokázali bodovat, i když jsme měli příležitosti. Dvakrát během hry jsme obsadili mety s jedním autem a neskórovali jsme, v další směně jsme posunuli běžce na třetí metu s jedním autem, ale nedokázali jsme skórovat. V takových situacích musíme doběhy získávat. Na nadhozu podali povzbudivé výkony Viktor Sedláček a Petr Vojta. Do poslední směny se šlo za stavu 7:3 a postavili jsme našeho čtvrtého nadhazovače v zápase Lukáše Blažka. Je velmi mladý, v Extralize teprve začíná sbírat zkušenosti. Začal několika kvalitními nadhozy, ale pak se nedokázal dobře koncentrovat a dostával se do problémů. Pro mnoho našich mladých hráčů je to poučná zkušenost. Rozebrali jsme si celou situaci po zápase a myslím, že už mnohem lépe chápe, jak situaci příště lépe řešit,“ komentoval první nedění utkání Timothy Crow.

Hroši Brno – Sokol Hluboká 2:2, nedohráno

Druhé nedělní utkání bylo v šesté směně kvůli dešti přerušeno za stavu 2:2. Za domácí Hrochy skórovali Petr Čech a James Jensen, za Sokol zařídil vyrovnání svým osmdesátým homerunem v Extralize Martin Mužík. Gratulujeme!

Sokol už má kvůli počasí odložené druhé utkání, v pátek 14. dubna ho na Hluboké čeká úřadující mistr Draci Brno. Trenéra Tima Crowa jsme se proto zeptali, co naordinuje hráčům Sokola proti Drakům? Jaké herní činnosti budou rozhodující?

„Draci Brno mají vždy silný tým, takže to budou velmi těžké zápasy. Ale místo toho, abych se soustředil na to, jak silný je soupeř, mě vždycky víc zajímá, jak hraje a funguje na hřišti náš tým. Pokud dobře odvedeme základní činnosti, budeme dobře chytat v obraně, nadhazovat a tvrdě odpalovat míče na pálce, budeme konkurenceschopní každý den. Musíme hrát čistě v obraně a být produktivnější na pálce. Naši kluci potřebují lépe porozumět tomu, jaké údery si jednotlivé situace vyžadují, aby skórovali. Jakmile začneme lépe pálit v útoku, budeme hrozbou pro kohokoli v lize,“ soudí Tim Crowe.

Úřadující mistři Draci Brno se na Hluboké představí v pátek 14. dubna od 19. hodin, druhé utkání je na programu v sobotu 15. dubna od 13.00. Třetí utkání série se hraje v neděli 16. dubna v Brně.