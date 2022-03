Co říkali přími aktéři utkání? Vyjadřovali se i k faktu, že Ústí neporazilo Jihostroj už dlouhých jedenáct let.

René Dvořák, trenér, České Budějovice: „Na začátku bylo vidět, že nám trošku zatvrdly nohy, nedělali jsme, co jsme měli, a z toho pramenila nějaká bodová ztráta. Chtěl jsem, abychom se opírali o dobrý servis a ten nás vrátil do hry. A pak už jsme pořád vedli. Ústí nastoupilo v trochu jiné sestavě, vynucené nemocemi, ale to nás nezaskočilo. V Ústí musíme znovu podat stoprocentní výkon, je to čtvrtfinále, oni nám nic nedarují.“

Nemocí oslabené Ústí nemělo nárok, Jihostroj vede 1:0 na zápasy

Oliver Sedláček, České Budějovice: „Vyhráli jsme 3:0, ale nebyl to hladký zápas. Ústí výborně bránilo, hrálo dobře v poli, nebylo to lehké. My máme celou sezonu problémy se začátky utkání, vždycky nám chvíli trvá, něž se rozjedeme. Když potom tým vede, tak si může dovolit víc, když to všechno vychází, tak je na co se koukat.“

Martin Tibitanzl, Ústí nad Labem: „Před utkáním skoro celý tým postihla viróza, ale věřím, že to není nic dlouhodobého, takže na další utkání už budeme v plné síle. Do zápasu jsme dali všechno, co jsme mohli, Matouš Lank zastoupil Radka Sudu, nebál se toho, zvládl to parádně. Nebylo by na škodu prolomit tu jedenáct let dlouhou sérii proher s Jihostrojem, tak třeba doma to přijde.“