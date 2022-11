Usměvavá černovláska se pod vedením trenéra Miroslava Hýska vypracovala v jednu z nejlepších závodnic světa. Aktuální formu podtrhla ziskem stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa.

„Nyní převažuje zklamání. Byla jsem deset vteřin od titulu mistryně světa. Ale to brzy přejde. Z mého vystoupení na turnaji mám skvělý pocit a zatím mi asi úplně nedochází, co se mi povedlo. Postup do finále jsem chtěla rodičům oznámit sama a při rozhovoru s tátou jsem se neubránila emocím. Před finále jsem hlavně potřebovala naladit hlavu a dostat se do stejného ‘flow‘ jako při eliminacích. Japonka byla dnes o něco šťastnější. Prohrát s Japonkou, tedy se závodnicí ze země, odkud karate pochází, nepovažuji za ostudu. Prohru přijímám s pokorou. Jsem vicemistryní světa,“ uvedla bezprostředně po finálovém zápase Šáchová.

Senzační výhra. Podívejte se na video, vypovídá o atmosféře v týmu

Celkově zanechala česká výprava na juniorském mistrovství světa dobrý dojem, což potvrzují slova reprezentačního trenéra Miroslava Hýska: „Světová špička je nesmírně vyrovnaná. Stačí drobná chybička a jste z turnaje venku. Prakticky všichni naši závodníci nosí právem reprezentační kimono. Nad všemi však samozřejmě vyčnívá výkon mé klubové svěřenkyně Martiny Šáchové. Přípravě jsme obětovali mnohé. Hodiny času na tatami, v posilovně, na mentálním tréninku. Stálo to za to. Martině se na krku houpe medaile z mistrovství světa a já odjíždím z Turecka s dobrým pocitem. Byl bych moc rád, kdyby v budoucnu Martinu doplnili další naši reprezentanti.“ (TJ Karate České Budějovice)

Martina Šáchová, TJ Karate České Budějovice:

Úspěchy sezony 2022:

Start na Světových hrách

5. místo Světová liga Španělsko

3. místo Světová liga Maroko

2x 1. místo Budapest Open

1. místo Grand Prix Slovakia

1. místo Euro Grand Prix Plzeň

1. místo juniorské Mistrovství světa