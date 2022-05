Právě přímo na trati Fichtl cupu v areálu v Jihočeském kraji, kterému místní říkají Florida, jsme bývalého útočníka Českých Budějovic, ale také Phoenixu, Arizony, Minnesoty a Dallasu zachytili v okamžiku, kdy v terénu divákům, na motocyklu ukazoval už od startu bojovné srdce. V první jizdě ho ale zradila technika. "Nejede to. Prasknul jsem víko od motoru," mračil se hokejový útočník. "Musím dojet pro nový stroj."

Jak řekl, udělal. Okamžitě se vydal pro nový motocykl.

Účastníci na hlavní hvězdu rádi počkali. Zatím vyprávěli o tom, co u motorů zažili. Třeba bývalý skvělý rallyekrosař evropské úrovně Zdeněk Čermák: "Tady je to o tom, kdo toho kolik s pionýrem naběhá, zkušenosti z auta vážně nevyužiju," bavil se.

Fichtl Cup pod taktovkou Martina HanzalaZdroj: Deník/ Kamil Jáša

František Irmiš zase pamatuje skvělé časy jihočeské ploché dráhy: "Tady je to zábava. Kamarádíme se, při závodě se pohádáme, pak si dáme štamprli a zase je všechno v pořádku."

Zdeněk Jakeš reprezentoval zkušenější příznivce motocyklových sportů: "Jsem tu nejstarší ze všech," smál se: "Je mi jedenasedmdesát, chci být alespoň do pátého místa. Jezdil jsem dvacet let, tak v sobě něco mám."

Na perfektně připravené trati si závodníci pochvalovali průběh závodu: "Je to bez zranění, je to paráda," říkal Miroslav Fanta. "Všichni jsme tu kamarádi, proto byl závod vyhecovaný, ale bylo to super."

Na trati nejlépe ze všech pravoval po návratu s novým strojem hokejista Martin Hanzal, který celkem v NHL odehrál 637 zápasů a Fichtl Cup, který uspořádal, na trati u Floridy vyhrál. "Po první rozjížďce mechanici zapracovali a jelo to hezky," usmíval se úspěšný hokejista za řídtky motockylu.