Jeho slibnou fotbalovou kariéru zastavilo těžké zranění. "Ve čtrnácti letech mi omylem spoluhráč prošlápl koleno a zpřetrhal mi vazy." A bylo po fotbalových snech. Konec s kulatým míčem, konec v Dynamu. "K fotbalu jsem se zkoušel vrátit, ale v železné ortéze to nebylo ideální," popisuje Jakub Houra. "Měl jsem nepříjemný pocit při soubojích, o nohu jsem měl podvědomě strach." Napůl, ne zcela zdravý, nemělo smysl pokračovat. Moderní fotbal je závislý především na pohybu, na častých změnách směru. Na sprintech. A vazy už v Hourově koleně nikdy nebyly stoprocentní. "Vzhledem k tomu, že jsem nemohl hrát naplno, jsem se rozhodl najít jiný sport, který budu moct dělat zase na sto procent." A protože byl Jakub i na fotbalovém trávníku vždy neústupným bojovníkem, vlastně ani nemusel hledat moc dlouho. "Vždy jsem tíhnul k bojovým sportům, a to už ve věku, kdy jsem hrál fotbal, proto moje volba padla právě na ně."

Bojové sporty jsou z podstaty svého vzniku i uměním. Je soustava postupů nebo tradic, které učí, jak se chovat v boji s protivníkem. Může se jednat o boj beze zbraně (karate, taekwon do, aikido, zápas nebo brazilské jiu jitsu) nebo o boj se zbraní (některé formy kung-fu, kendó, šerm, džódó či kobudo), většinou se však jedná o zbraně tradiční (tyč, kopí, meč, tonfa), nikoliv o zbraně střelné. Důležitou součástí jednotlivých systémů bývá kromě fyzické přípravy také příprava duševní. Ta zahrnuje dechová cvičení, meditaci, případně může být spojena s náboženstvím.

Pojem bojové umění bývá často spojován s asijskými bojovými systémy. Různá bojová umění používají různé postupy jak dosáhnout vítězství nad protivníkem. Bojová umění se pak od sebe liší různým důrazem na jednotlivé složky boje: údery (např. box), kopy (např. taekwondo, kickbox, capoeira, muay thai, savate, karate), páky, úchopy, podměty, porazy (např. zápas, judo, aikido, ju jutsu, brazilské jiu jitsu), užití zbraní (např. kendó, iaidó, šerm, džódó, kobudo), taktika (např. nindžucu) a smíšená bojová umění (MMA, pankrátion)

Právě svět MMA pohltil Jakuba Houru natolik, že se stal jedním z nejodvážnějších bojovníků v České republice. "Za své největší sportovní úspěchy považuji titul vicemistra České republiky v MMA a medaile z velkých závodů brazilského jiu jitsu," popisuje Houra cenné sportovní úspěchy nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí.

Už při studiu na UK FTVS bylo jeho snem otevřít si vlastní tělocvičnu. To se mu povedlo v září 2022. Trénuje a cvičí tedy doma. Ve svém. "V současné době věnuju většinu volného času Field gymu," potvrzuje a prohlíží si prostory, ve který se mají cítit jako doma i další bojovníci. "Snažili jsme se vytvořit skvělé podmínky pro bojové sporty a crossfit." Field gym je první tělocvična v Českých Budějovicích, která má nonstop provoz! Pokud vás přepadne touha zacvičit si ve tři hodiny ráno, máte možnost! "Ve zbytku volného času jezdíme s přítelkyní na výlety, rád si zajdu na dobré jídlo," říká s úsměvem na tváři vicemistr České republiky v MMA.

Síla je v současném světě dominantní u všech sportovců. Fyzickou průpravu musí mít dokonale propracovanou lyžaři stejně jako tenisté, volejbalisté i fotbalisté. O bojovnících to platí dvojnásob. "V dnešní době je kondiční příprava nedílnou součástí téměř každého sportu už od útlého věku," přikyvuje Jakub Huura. "Jejím cílem je vytvořit správné návyky v držení těla mladých sportovců, předcházení zranění a v pozdějším věku je to nezbytnou součástí pro dosažení maximálního sportovního výkonu. Cíl cvičení nemusí být nutně jenom pro sportovní výkon, ale také k udržení zdravého životního stylu," naznačuje, že ne každý musí vozit medaile z velkých závodů, ale každý by měl pečovat o své tělo.

V roce 2023 čeká Jakuba Houru spousta závodů v MMA, boxu a v grapplingu. První dva sporty asi dobře znáte. Co je grappling? Způsob zápasu, ve kterém má zápasník za cíl dostat svého soupeře do situace, kdy ho svým tlakem nutí souboj vzdát. Využívá k tomu techniky označené anglickým výrazem submisson. Jde primárně o techniky z boje na zemi – páčení (zámky), škrcení, lámání. Grappling je v podstatě sportovní verzí MMA, která nepovoluje údery a kopy.

"V nejbližších dnech nás čekají dvoje velké závody v grapplingu a brazilském jiu-jitsu. První z nich je Grind v Praze a koncem února Tatamy v Brně. Na tyto turnaje připravuji nejen sebe, ale i několik svých svěřenců. Doufáme, že pro náš tým bude rok 2023 úspěšný," říká sportovec Jakub Houra.