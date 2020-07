Zápas začne v 16 hodin.

Julia Reisingerová:

Připravujete sportovně společenskou akci. O co jde?

Jde o benefiční basketbalový zápas na podporu dětí ze sociálně slabých rodin či sportovních nadšenců z dětských domovů. Naším cílem je prostřednictvím sbírky vybrat peníze na podporu vybraných dětí. Do sbírky je možné přispívat už teď nebo pak při zápase na místě. Součástí akce je navíc on line dražba dresů českých reprezentantů a reprezentantek, jejíž výtěžek půjde na stejné dobročinné účely.

Kde se zrodil nápad?

Velice ráda pomáhám a miluji děti, takže už jsem dlouho přemýšlela nad tím, jak bych já osobně jako vrcholový sportovec mohla dětem v těžkých situacích pomoci. Nápadů na různé akce jsem měla více, ale nakonec zvítězil tip na basketbalové utkání mezi mnou a mamkou, které mě od začátku oslovilo a lákalo. Těším se na setkání s holkami, které už často nevídám, a především na to, že budeme moci společně pomoci jako basketbalová rodina. Věřím, že sport a zájmové kroužky hrají v životě dětí velkou roli, a proto chci pomoci těm, kteří si je nemohou kvůli jejich složité situaci dovolit. I já si poprvé basketbal vyzkoušela ve školním kroužku a kdo ví, pro koho dalšího to může být v budoucnu třeba také povoláním.

Kdo prvního srpna do Strakonic přijede?

Přijedou jak moje, tak mamky bývalé spoluhráčky ze Strakonic i z jiných týmů. Dorazí také některé z mých aktuálních spoluhráček z reprezentace, jako například Kačka Elhotová, Terka Vyoralová nebo Veronika Voráčková.

Budete hrát s mamkou proti sobě. Co pro ni chystáte?

Na mamku nic nechystám, doufám že si to spolu užijeme a bude to skvělé odpoledne se všemi, co nás přijdou či přijedou podpořit.

Co na mamince obdivujete?

Tak především zkušenosti, které mně ještě chybí. V tom má rozhodně velký náskok a ve spoustě dalších věcech, na kterých musím ještě pracovat. Jako třeba střelba trestných hodů a také podkošová práce.

Převzala jste do života některé její konkrétní basketbalové dovednosti?

Myslím si, že obě hrajeme jiný styl basketbalu. Co jsem ale určitě převzala, je cit pro hru a hlavně lásku k basketbalu a celkově ke sportu.

Petra Reisingerová:

Jak se na benefiční zápas proti dceři těšíte?

Nevidím to tak, že bych s Julčou měla soupeřit. Ale těším se moc. Doufám, že jsem ještě vše nezapomněla a že obě předvedeme skvělý basketbal. Celá tahle akce je pro dobrou věc a tak beru i utkání proti ní. Doufám, že budeme schopny pomoct co nejvíce dětem a že přijde spousta diváků, kteří spolu s námi sbírku podpoří. My, jako rodina, přispíváme každý rok, proto se mi tento nápad už od začátku líbil.

Trénujete? Připravujete se? Budete na srpnový zápas několik dní trénovat?

Samozřejmě, že netrénuju (smích), jsem pracovně velice vytížená. Takže jsem ráda, že se někdy o víkendu dostanu na kolo či nordicwalking. To znamená, že na zápas se určitě nijak speciálně připravovat nebudu.

Na kterou z hráček, které na jih dorazí, se nejvíce těšíte?

S holkami se už tolik nevídáme, každá má své povinnosti. Pracovní i rodinné.Není čas se pravidelně scházet. Takže se těším na všechny hráčky i lidi kolem, kteří dorazí. Myslím, že si to společně užijeme.