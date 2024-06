Celý den budou v sobotu běžci v centru Českých Budějovic součástí festivalu. Od rána až do večera. Podle manažera Mattoni 1/2 Maratonu České Budějovice Igora Murka je krajská metropole ideální pro běh. "Město České Budějovice, i když by se to nemuselo zdát, skutečně nabízí velmi atraktivní běžeckou trať vhodnou pro všechny věkové a výkonnostní kategorie. Je to také hlavní část programu maratonského dne a nového programu Mattoni Festival Running."