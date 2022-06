Závod pyšnící se pětihvězdičkovým certifikátem od Evropské atletiky mimo jiné přinese zajímavý souboj předních českých vytrvalkyň Petry Pastorové a Evy Vrabcové Nývltové. Na start se postaví například také Vít Pavlišta, ale i tisíce dalších běžců. "Je to už deset let, co se tady půlmaraton pořádá. České Budějovice a jejich obyvatelé si na tuhle akci zvykli a město ji významně podporuje. Chci poděkovat organizátorům za dobře odvedené dílo a lidem z radnice za spolupráci," řekl na tiskové konferenci primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda. "Za devět ročníků jsme v Českých Budějovicích rozběhali 44 000 lidí. Ten desátý ročník Mattoni 1/2Maratonu bude speciální a věřím, že si ho všichni užijí. Opět se poběží také štafeta, 2Run nebo oblíbený dm rodinný běh," uvedl manažer regionálních závodů RunCzech Igor Murko s tím, že každý závodník obdrží k desátému výročí tričko s logem symbolizujícím dominanty města.