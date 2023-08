Je to klub jako každý jiný. Přesto je něčím výjimečný. HUDY SUP České Budějovice se může pcohlubit dvěma nominacemi na ME a na MS. Velkou radost především sám sobě udělal svými výkony teprve patnáctiletý Matyáš Soukup. Paddleboardista bude reprezentovat Českou republiku. Chce do TOP 10.

Loděnici mají v centru města. Dva závodníci pojedou na mistrovství Evropy a světa | Video: Deník/ Kamil Jáša

Paddleboarding udělal za uplynulých dvacet let obrovský pokrok. Výkonnostně se posunuli závodníci, změnil se materiál, proměnil se vzhled prken. Jiný je i trénink. Vývoj skvělým způsobem zachytili v klubu HUDY SUP České Budějovice. O nominaci Ivy Dundové na ME a na MS už jsme informovali, z prostředí českého paddleboardingu přiletěla další výborná zpráva. Na mistrovství Evropy a světa se nominoval další Jihočech. Dokonce znovu českobudějovický závodník. A navíc ze stejného klubu. Jak je vidět, svoji práci dělají v HUDY SUP dobře, dokážou natrénovat objemy a techniku i přímo v centru města.

Klub působí ve skromných podmínkách v dřevěné boudě u Malého jezu na Malši. "Ale i za to jsme městu vděční, je pravda, že na rekonstrukci loděnice se všichni moc těšíme," říká s úsměvem na tváři šéf klubu Jaroslav Soukup.

Jeho syn Matyáš podal na MČR natolik dobré výkony, že je v nominaci na ME a na MS. Jak se zdá, syn pokračuje v otcových stopách. "Pro mě je to obrovská radost," jásal Matyáš Soukup. "V patnácti letech se mi podařilo nominovat na juniorské mistrovství světa a Evropy." Sympatický a zdravě ambiciozní mladík by se rád prodral ve Francii nebo ve Španělsku do TOP 10. "Bude to ale hodně těžké, konkurence na velkých závodech je obrovská," doplnil.