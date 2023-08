Jediný jihočeský profesionální cyklistický tým ČE CT Tábor dokáže bodovat i v jiných disciplínách, než je cyklokros. Ten je ale pro klub primární. Právě v Táboře se v úvodu roku 2024 pojde atraktivní MS.

Také už se těšíte na mistrovství světa v cyklokrosu? Pojede se ve sportovním areálu Komora v Táboře. Už v úvodu roku 2024. Bude to stát za to, do Jihočeského kraje dorazí velké světové hvězdy. A pojedou i reprezentnati České republiky, kteří se na MS v v cyklokrosu připravují v tréninku i na nejrůznějších závodech.

V Hlinsku se uskutečnilo druhé mistrovství České republiky v gravelu. V rámci přípravy na cyklokrosovou sezonu se mistrovství zúčastnil i mužský tým ČEZ Cyklo Teamu Tábor. "Trať byla profilově náročná, objevovaly se i kamenité úseky, na což doplatil Šimon Vaníček, který měl v závodě dva defekty a musel odstoupit," informuje trenér Michal Bednář.

Vaníčka zastoupil Matyáš Fiala, který svým aktivním pojetím závodu nakonec získal bronzovou medaili. Těsně pod stupni vítězů dojel na čtvrtém místě Tomáš Bakus, pro kterého to byl kvalitní výkon a výsledek.

Teď čeká na muže krátký závodní odpočinek a v polovině srpna bude příprava pokračovat soustředěním na Šumavě a silničními závody v Belgii.