Eric Sogard v hlubockém zámku. To musíte vidět: Martin Mužík v roli babysittera

Byla to vzácná návštěva. Baseballista Eric Sogard po skončení ME v Ostravě a Brně vyrazil do Jihočeského kraje. Se spoluhráčem z české reprezentace Martinem Mužíkem dokonce prošli jednu z prohlídkových tras zámku v Hluboké nad Vltavou. Podívejte se na video.

Eric Sogard v doprovodu Martina Mužíka v Hluboké nad Vltavou | Video: Deník/ Kamil Jáša

Eric Sogard, který si zahrál MBL, má české kořeny. Jeho maminka žila v Československu do dvanácti let. Pak s rodiči emigrovala do USA. Talentovaný baseballista byl platným členem českého národního týmu už na World Baseball Classic. Před pár týdny přiletěl do země svých předků, aby posílil tým pro ME. "Chyběl zisk medaile," ohlíží se za skončeným turnajem, na kterém česká reprezentace skončila pátá. "Bylo to skvělé mistrovství, chodilo hodně fanoušků, padaly návštěvnické rekordy, snad jsme přivedli k baseballu hodně dětí." Tim Ha. Bojovník z Fight clubu si v karate combat brousí zuby na Las Vegas V Hluboké Ericu Sogardovi, který s baseballem procestoval hodně míst na světě, učaroval zámek. "Wonderful" - rozplýval se poamericku hned, jak opustil poslední místnost vyhlídkové trasy. "Skutečná nádhera. Nikdy jsem nic takového neviděl," opakoval. Prohlídku zámku zvládl s manželkou i všemi pěti dětmi (podívejte se na video). V roli chůvy se ocitl i Sogardův spoluhráč z české reprezentace Martin Mužík. "Jsem takový babysitter," smál se. "Eric je fajn, povídáme si o všem možném, ale tady se snažím téma baseball do hovoru tolik nezapojovat," pousmál se Mužík, aktuálně nejpopulárnější jihočeský baseballista. Eric Sogard procestoval podstatnou část Jihočeského kraje, pod hlubockým zámkem navštívil Sportovně relaxační areál s baseballovými stadionem a pak se vydal do Českého Krumlova. Zblbli jsme národ, který dal baseballu šanci, těší kapitána Zýmu

