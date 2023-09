18. mistrovství České republiky dračích lodí 2023 se konalo v Račicích. Národní olympijské centrum přivítalo českou špičku. V Labe aréně Ústeckého kraje nechyběli ani Jihočeši. Posádky CB Dragons patřily k nejlepším.

Posádky CB Dragons uspěly na MČR v Račicích. Video ukazuje trénink na Vltavě | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Před týdnem jsme se vrátili ze závodů v italské Ravenně a čekal nás vrchol naší domácí sezony," přikyvuje za CB Dragons Patricie Kadlečková. MČR v Račicích je prestižním setkání posádek. "K těmto závodům obvykle směřuje celá naše roční příprava," potvrzují členky a členové jihočeských posádek. "Tento rok to ale bylo trochu jiné," připomíná Patricie Kadlečková premiéru na ME. "Právě to ale bylo bylo pro nás motivační, protože na domácí půdě jsme se chtěli ukázat v co nejlepším světle a předvést naši aktuální formu, na které jsme usilovně makali celý rok."

Letos měl klub CB Dragons rekordní zastoupení prakticky téměř ve všech kategoriích. "Zároveň se nám povedlo získat velké množství medailí. Samozřejmě jsme si velmi přáli je získat, ale takovýto výsledek nás ohromně potěšil a ani ve snu by mnohé z nás nenapadlo, že to budou takovéto žně."

Na místo většina závodníků dorazila už v pátek odpoledne. "Protože jsme na těchto závodech už poněkolikáté, tak máme vždy postavené velké zázemí, které si na místo vezeme sami. Obvykle se u nás každý večer koná veselá párty, kdy k nám dorazí mnoho kolegů z jiných posádek, a kterou někteří táhnou až do brzkých ranních hodin. Letos jsme ale vzhledem k závodním ambicím a celkové zátěži měli domluveno, že jak konzumace alkoholu, tak ponocování omezíme," vysvětluje Patricie Kadlečková. "Většina tedy šla spát na „slušňáky“ už kolem desáté nebo jedenácté hodiny. I tak jsme si ale oba večery společně náramně užili."

Velmi dobře si posádky vedly nejen v kategorii velkých lodí. "I v kategorii malých jsme se rozhodně neztratili." Postavit posádku velké lodi není snadné, protože je na ni třeba dvacet závodníků. "Pokud startujeme i v jiných kategoriích, tak se obvykle navzájem doplňujeme. Štěstí je, když je nás víc a máme možnost střídání a to se nám letos povedlo." Na malých lodích je to jiné. "Náš klub byl jeden z mála, kdo dokázal do hlavních kategorií (mix, ženy) postavit od každé dvě posádky. Obvyklé totiž je, že na malé lodě kluby nasazují ty nejsilnější sestavy, které mají a pak mohou závodníky, které mají navíc střídat, aby měli možnost si odpočinout."

Obrovskou radost Patricii Kadlečkové udělal úspěch juniorů. "Bohužel závodili jen na malých lodích, protože na velkou loď jsme měli málo dětí. Snažíme se stále proto juniorskou posádku posílit, abychom v budoucnu měli zastoupení i ve velkých lodích. Stále tak děti do juniorské posádky přijímáme," vzkazuje sportovcům do celého Jihočeského kraje.

Poslední závod sezony čeká posádku 7.10.2023 v Praze.

Medailové zisky – velké lodě

ŽENY

Posádka CB Dragons

200m 1. místo (obhajoba loňského tituu)l

500m 2. místo

2km 2. místo

MIX

Posádka CB Dragons

500m 2. místo

OPEN

Posádka Draci z Jihu Čech

200m 3. místo

500m 2. místo

Malé lodě

ŽENY

Loď 1 posádka CB Dragons

1km 3. místo

MIX

Loď 1 posádka CB Dragons Hladoví Hroši

1km 2. místo

JUNIOŘI (kategorie do 15 let)

posádka CB Dragons Hladová dráčata

200m 3. místo

1km 3. místo