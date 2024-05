Antonín Procházka, který hrával i trénoval volejbalisty Škody České Budějovice, vybojoval na OH v Mexiku v roce 1968 bronz. Loni v květnu předával medaile na cyklistickém závodě pro děti. Memoriál JUDr. Ferdinanda Bušty, který se pojede ve čtvrtek, nabídne nejen sportovní výkony, ale i bohatý doprovodný program. Na akci budou opět i úspěšní olympionici.

Cyklistický memoriál Ferdinanda Bušty, podívejte se na video z roku 2023, další ročník se pojede už ve čtvrtek | Video: Deník/ Kamil Jáša

Viděli jste někdy na vlastní oči cyklistický závod, který pořádá klub Blesk Klikov? Jmenuje se Memoriál JUDr Ferdinanda Bušty. Stojí to za to. Prohlédněte si video u tohoto článku, přenesete se s námi do roku 2023. Atmosféra mezi dětmi je úžasná… Pojede se i letos. Už ve čtvrtek. V autokempu u pískovny Tušť a jeho okolí.

Blesk Klikov uspořádá už ve čtvrtek 8.ročník Memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty. Jsou to cyklistické závody pro děti, které se jedou zároveň jako soutěž škol. "Součástí těchto závodů jsou i závody pro děti předškolního věku a to na odrážedlech," říká organizační pracovník CK Blesk Klikov Vladimír Kocanda. Závody pro nejmenší děti jsou vypsány pro ročníky 2019-2022. Na dětských kolech pojedou školáci do 14 let (2017-2021), nad 14" let (2017-2021). V programu nechybí ani soutěže, písničky s Ivou Zemanovou, focení s olympioniky České republiky a vystoupení nejlepších českých trialistů Vlastislava Kabeláče (10xmistr ČR) a Martina Šimůnka (3x mistr světa, 10x mistr ČR). "Zveme všechny milovníky cyklistiky, přijďte podpořit soutěžící děti, ať už ty nejmenší, ale i ty starší," dodal Kocanda.