V roce 1968 prožil úžasný olympijský turnaj. O rok dřív vybojoval i stříbro na ME. Když se ho ale zeptáte na jeden zákrok, který mu nejvíc utkvěl v paměti, vybere souboj s Polskem. "To bylo v Istanbulu," pátrá v paměti. "Prohrávali jsme. Poláci v pátém setu odsmečovali. Balon letěl dozadu. Soupeř už šel zdravit na lajnu a já tam ještě hodil štiku, vrátil jsem míč zpátky zpoza hřiště a my pak vyhráli. To jsou takové balony, které si pamatujete až do smrti."

A proč nevybral některý ze zápasů olympijských her. "Byl to rok 1968. Tam to bylo vyloženě nepřátelské." Do soubojů s tehdejším Sovětským svazem se promítala i politická situace a Čechoslováci byli na soupeře tak nabroušení, až je trenéři a psycholog přemotivovali…

Volejbalista Antonín Procházka na jaře oslaví 80. narozeninyZdroj: Deník/ archiv

Kdy naposledy držel v ruce volejbalový míč? "Když jsem si na podnikových hrách, já právě odcházel do důchodu, přetrhl achilovku. A pak už jsem skončil," říká nahrávač, který pravidelně navštěvuje zápasy českobudějovického Jihostroje. "Současný nahrávač de Amo hraje velmi dobře," pochválil olympijský medailista svého následovníka. "Snad bych mu trochu vytkl, že by měl hrát víc středem hřiště. Hlavně čtyřky (rychlá nahrávka metr od nahrávače), protože tím se uvolňují ostatní a mohou se hrát i "pajpy"," zmínil moderní útok středem kurtu nebo za hlavou, ale ze zadní zóny. "Rychlík sice středák uhraje, ale mančaftu to moc nepomůže," nezapřel Antonín Procházka pohled odborníka.

Aktivní je i na prahu osmdesátky. "Doktoři mi zakázali volejbal, tak hraju jenom tenis," směje se. Proč nesmí hrát volejbal? Protože pro Tondu, jak mu všichni říkají, nebyl nikdy žadný míč ztracený. I v osmdesáti by určitě skákal pro balony po celém hřišti. "Jenže já tu štiku hodím i při tenisu," dodává jeden z nejlepších volejbalistů československé historie.