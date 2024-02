V průběhu celé sezony Kryštofa Bažanta trenéři chválí. "Jezdí fakt velmi dobře," říkal Petr Klouček. Zkušeným okem pasoval Bažanta v kategorii juniorů mezi kandidáty medailového umístění. Na mistrovství světa v Táboře se to povedlo. Podívejte se na video, jak uvážlivě Kryštof odpovídal v cíli na dotazy. Na trati nechal všechno, co natrénoval. "Byla hodně těžká," přikyvoval. Těžká ano, rozbahněná také, ale přece v noci teple foukalo a bahno na některých místech trochu vyschlo. "To přesně bude Kryštofovi vyhovovat." A vyhovovalo. Bažant sbíral kolem trati spoustu gratulací. Už s bronzem na hrudi. "Je to něco úžasného. Slyšet moje jméno na slavnostním vyhlášení a mít medaili na krku," vyprávěl. Mohlo z toho být ještě něco víc než úžasný bronz? "Kdyby ano, tak bych tam nechal ještě víc. Teď jsem nechal na trati úplně všechno," popisoval úspěšný a talentovaný český reprezentant.