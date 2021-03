„Každý zápas nabízí nové věci,“ myslí si trenér René Dvořák. „Důležité bude, kdo proti nám nastoupí,“ naznačuje, že taktiku připravuje a nastavuje na každého hráče Liberce speciálně.

Okamžitě po skončení prvního zápasu, který skončil výhrou Jihostroje 3:2 na sety, bylo zajímavé poslouchat názory ve Sportovní hale.

Smečař Liberce Petr Šulilista litoval, že: „Jsme to nedotáhli až do konce, když jsme v pátém setu vedli.“

Ale René Dvořák si myslel pravý opak: „Bylo důležité, že jsme nad Libercem byli v pátém setu neustále o jeden nebo dva před Duklou.“

Skutečnost je někde mezi.

Liberečtí rozhodující set sice dobře začali, ale strany se naposledy točily už za vedení Jihočechů.

René Dvořák nedokáže přesně vybrat jeden detail, který o výhře rozhodl. Faktem je, že náskok, byť malý, se jeho týmu v pátém dějství hodil. „Drželi jsme si ztrátu, nepustili jsme Liberec do vedení, konečně jsme také zablokovali nějaké středáky,“ zmínil trenér Jihostroje.

Jaká překvapení na soupeře Jihočeši chystají?

„Vždycky se dá něco změnit, nějaké drobnosti, nuance, je jasné, že my i Liberec se díváme na první zápas, něco budu chtít vylepšit.“

A co chce trenér změnit?

Je vůbec třeba něco měnit v situaci, kdy se České Budějovice ujaly vedení 1:0 v sérii?

„Byla tam spousta věcí, které bych si přál, abychom dělali lépe,“ říká Dvořák.

Liberec naopak nemůže spoléhat jen na univerzála Michala Kriška. Ten sice nasbíral úctyhodných třicet bodů, ale v závěru zápasu už mu docházely síly. „To on sám takhle nemůže vydržet,“ ví dobře liberecký smečař Petr Šulista. „Musíme se zlepšit na smeči, třeba moje čtyři body moc v takovéto vyrovnané sérii týmu nepomůžou,“ uvedl sebekriticky.

Do zápasu s největší pravděpodobností bude připravený blokař Jihostroje Radek Mach, který první duel prožil v dresu pro libero. „Nasoukal se do něj s obtížemi,“ pousmál se manažer klubu Robert Mifka. „Radek Mach je naším kapitánem, i když nehraje, jsme rádi, že se vrací, že byl s týmem na hřišti.“ Mifka poznamenal, že Machovy zkušenosti v závěrech setů týmu scházejí. „Je to hlavně jeho klid. Chybí nám jeho rozvaha. Ty jeho zkušenosti. On je dokáže zúročit právě ve chvílích, kdy se vypjaté zápasy play off lámou.“

Zápas Liberec – Jihostroj ČB je pro vývoj série hodně důležitý. Na jihu se znovu bude hrát v neděli.