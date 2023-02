Olympijské hry bez Rusů. Bojkot ne, říkají hvězdy. Putin musí přestat bláznit

V čem je kouzlo ledu pro turnaj v metané? "Po večerním bruslení se z ledu nestahuje sníh, zůstane, jak je, my do toho vkreslíme hrací pole, tím, že led je matný, rozbruslený, tím, že se ještě příčně narýhuje, vzniknou podmínky pro hru," vysvětluje Zdeněk Meluš, který se osobně pomalu blíží už k 50. účasti na turnaji. "Věříme, že na 54. ročník naváže i 55. Je to obrovská tradice a závazek pro klub SK Včelná, věřím, že to bude pokračovat dál," doplnil Zdeněk Meluš.

Mimochodem, věděli byste, kde se ve světě hraje druhý nejstarší turnaj v metané? "Štýrský pohár je o jeden ročník za námi," usmívají se pořadatelé nejstaršího turnaje na světě, který se také letos koná v Č. Budějovicích.