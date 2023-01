Volejbalisté volili. Domluvili se v klubu. Kdo nevolil, přispěl do píny!

"Byl to opravdu hodně těžký mistrák." Všichni o mladoboleslavské trati vědí, že je náročná. Nikomu nedá nic zadarmo. "A teď ještě to počasí," dodal Jihočech, který ale už nepůsobí v dresu nejlepšího jihočeského profesionálního cyklokrosového klubu, kterým je ČEZ CT Tábor. Boroš reprezentuje Elkov Kasper. "Byl to nádherný cyklokros," usmíval se Michael Boroš. Aby ne. Vyhrál. Všechny soupeře porazil jasně. O parník. Druhý v cíli, M. Kopecky dorazil do cíle téměř o minutu později. "Odstartoval jsem si v klidu," popisuje Boroš, Soupeři prakticky viděli jen jeho záda. "Já je trochu okouknul, jak jsou na tom, ale na nic extra jsem nečekal." A tak Boroš šlápl do pedálů. "Nastavil jsem si v první kole svoje tempo, prostě jsem jel." A Borošův kvapík nikdo nenásledoval. "Naštěstí moje tempo nikdo nedokázal držet," přikyvoval po vítězném závodě. V Mladé Boleslavi se nenudili mechanici. Cyklisté se prali s defekty, nedobrovolně si vyzkoušeli hustotu bahna na trati. Padalo se opravdu dost. "Já neměl žádný problém," popisoval Boroš. Nespadl na trati, proto se také nepropadal v pořadí. Vyjel první, byl první a do cíle dorazil…jako první. "Svoji roli hrálo také štěstí."

Michael Boroš se moc nechtěl pouštět do porovnávání jednotlivých titulů. Ten z roku 2023 jen prostě jeden ze šesti. "To je těžké," uvažoval. "Žádný titul není zadarmo. Každý má něco. Vždycky je to hodně náročná." Sezona vyvrcholí mistrovstvím světa v Hoogerheide. Boroš bude přímo u toho. "Se začátkem sezony jsem byl hodně spokojený, pak jsem bohužel onemocněl, nemohl jsem se dostat zpátky do formy. Teď se mi to pomalu, ale jistě daří. Doufám, že na mistrovství světa to vyvrcholí." Boroš vyráží na soustředění do Španělska, tam se jede další závod Světového poháru, využijeme to zároveň i k přípravě, pak se přesuneme na poslední Světový pohár do Francie, odtud pojedeme přímo na mistrovství světa."

Jaké plány si dává jihočeský cyklokrosař před startem na MS 2023? "Spokojený bych byl s top desítkou. Udělám pro to maximum."