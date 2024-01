Každým závodem získává větší jistotu. Michael Boroš dohnal tréninkové manko z úvodu sezony, vyhrál sedmý titul mistra České republiky. Je mezi legendami tohoto sportu. Vyrovnal tak počet titulů se Zdeňkem Štybarem a Radomírem Šimůnkem.

Mistrovství České republiky v cyklokrosu v Táboře. Zdeněk Štybar | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jihočech, který doma vyhrál nad všemi. I nad Zdeňkem Štybarem. Byl to boj i z pohledu matematiky. Pokud byl vyhrál MČR Zdeněk Štybar, získal by osmý titul. Osamostatnil by se v této statistice v čele. Byl by králem, kterého nejspíš nikdo v počtu získaných titulů nedožene. Všechno ale bylo v neděli v areálu Komora jinak…

Na trati v areálu Komora byl suverénní a nejlepší jiný závodník. Michael Boroš. A proto se v čele v počtu zisku titulů srovnaly tři hvězdy. Boroš, Štybar a Šimůnek.

Kristýna Zemanová nikoho před sebe nepustila. Má zlato z Tábora

V cíli unavený, ale šťastný vyprávěl. "Byl to náročný závod, bylo to hodně o technických chybách," uvedl. Chyby opravdu rozhodly. Možná psychická (ne)pohoda. Ťoupalík upadl, Štybar ztratil na schodech a hlavně na překážce. "Snažil jsem se toho vyvarovat," vyprávěl vítěz 73. MČR Michael Boroš. Jeho příběh je zajímavý. Bydlí jen pár minut od trati, dřív se na ni dokonce díval z okna panelákového bytu. Nejezdí za táborský tým, ale za Elkov Kasper, jenže Táborákem vždy byl a bude. "Naštěstí se mi to podařilo," zhluboka oddechoval prpmrzlý v cíli.

Boroš za to vzal v okamžiku, kdy se na trati jeho konkurenti dopustili několika už zmiňovaných nepřesností. "Kluci začali dělat chyby a Adam upadl, na nic jsem nečekal. Jel jsem, co se dalo. Celé to bylo na ledě, jel jsem na doraz." Podle Boroše to bylo velmi povedené MČR. I se Štybarem. "V začátku jsme jeli pohromadě, byl to moc pěkný závod."

Pěné bude i MS. Termín je: 2. - 4.2. 2024. Michael Boroš bude vzhledem k aktuální výkonnosti jasným lídrem české reprezentace.