Před startem nedělního závodu kategorie Elite odpovídal obrovský srdcař a domácí závodník na dotazy.

Jak se cítí vaše tělo po velmi náročném závodě Toi Toi Cupu, který se jel v Jičíně?

Závod byl opravdu náročný, ale to jsou víceméně všechny. Dobře jsem zregeneroval, plně jsme se mohl vrhnout do tréninku, doufám, že to bude dobré.

Pojede se prakticky tam, kde jste vyrůstal. Je pro vás předzávodní program na domácí trati jiný?

Program se oproti ostatním závodům moc nemění. Já přistupuju ke každému závodu úplně stejně. V tomto nerozlišuji Český pohár, Světový pohár nebo mistrovství světa. Týden před startem vypadá vlastně neustále téměř stejně.

Jak konkrétně?

Nějaké vytrvalostní tréninky, intenzivní trénink cyklokrosu, nakonec rozjetí před závodem a start.

Trať samozřejmě znáte dokonale, ale je mírně upravená, v čem je jiná?

Jsme si ji projížděli, tak jak to pořadatelé vymysleli, je to o dost těžší. Bude to opravdu hodně poctivé.

Počasí posledních dní nabízí vlastně několik variant, jakou si přejete vy?

To co bylo v Jičíně, by mi klidně vyhovovalo. Nezlobil bych se.

Přijedou silní Belgičané, Nizozemci, konkurence bude skvělá, na co se cítíte?

Moje kondice není úplně nejlepší. Osobně mohu být rád za top dvacítku. To ale rozhodně nejsou moje cíle, neustále se budu snažit bojovat o první desítku, možná o patnáctku.